Vaccini: l’Associazione Italiana Persone Down chiede di organizzare le liste di attesa per dosi inutilizzate

Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid Paolo Figliuolo ha firmato una ordinanza della presidenza del Consiglio che prevede che le dosi di vaccino anti-Covid “eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate per ottimizzare l’impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l’ordine di priorità individuato dal Piano nazionale e le successive raccomandazioni”.

Considerato l’elevato numero di mancate vaccinazioni delle seconde dosi Pfizer riservate agli over 80, l’Associazione Italiana Persone Down chiede, in linea con quanto indicato dal Gen. Figliuolo, di approntare le liste degli aventi diritto secondo il Piano nazionale ed organizzare delle liste di attesa da utilizzare a fine giornata per le dosi non somministrate e comunque non più utilizzabili, sia per evitare sprechi che per accelerare la campagna di vaccinazione.

