TTG a Rimini: grande partecipazione allo speech su “I Cammini dei Popoli Lucani al Sacro Monte di Viggiano”

Alla 61° Edizione del TTG Travel Experience grande successo di partecipazione ed interesse per lo speech dedicato alla Candidatura a Patrimonio dell’ umanità UNESCO de “I Cammini dei Popoli Lucani al Sacro Monte di Viggiano“.

La partnership con Cna-Basilicata ha consentito alla nostra realtà territoriale di poter raccontare una delle sfide di valorizzazione culturale e turistica più ambiziose per la costruzione del nostro avvenire.

L’Assessore con delega alla comunicazione, avv. Rosita Gerardi, ha avuto modo di sottolineare, all’interno di un prestigioso contesto internazionale, la straordinaria opportunità di sviluppo e crescita che rappresenterebbe l’inserimento dei Cammini dei Popoli Lucani nelle liste #UNESCO.

In seguito, nel corso del suo intervento, l’esperto di turismo religioso Antonio Marrese, ha avuto modo di sottolineare l’importanza di intercettare i flussi turistici che deriveranno dagli eventi legati al Giubileo 2025.

Sono intervenuti, inoltre, Renato Zaccagnino (Presidente CNA Territoriale Potenza), Antonio Nicoletti (Direttore APT Basilicata) e Vincenza Molinari (CNA Basilicata).

Renato Zaccagnino si è soffermato sull’importanza che il turismo delle radici riveste per le aziende lucane del settore, tanto da essere stato scelto dall’Associazione di categoria lucana come tema portante per la partecipazione al Ttg di questo anno. All’interno dello speech, il giornalista Andrea Mario Rossi ha presentato il percorso “I cammini dei popoli lucani al Sacro Monte di Viggiano, Patrimonio dell’Umanità Unesco: un’occasione di sviluppo per la Basilicata”, un evento che ha promosso la sinergia tra tradizione, identità locale e innovazione per sostenere la crescita del territorio lucano. Ne hanno discusso Rosita Gerardi, assessore del Comune di Viggiano e Antonio Marrese, esperto di turismo religioso, soffermandosi sulla ricaduta turistica che ci sarebbe per l’intera Basilicata con l’inserimento della città di Viggiano nel percorso dei cammini mariani. La cittadina domina tutta la Val d’Agri con il Santuario della Madonna Nera, patrona della Basilicata, conosciuta e venerata da centinaia di migliaia di pellegrini che ogni anno vi fanno visita da tutto il mondo. Proprio al fine di rilanciare turisticamente il patrimonio culturale, religioso e naturalistico del comprensorio valligiano, CNA Basilicata e Comune di Viggiano, con il supporto dell’Atp lucana, il mese scorso hanno stipulato un accordo di collaborazione, anche per sostenere la candidatura di Viggiano come patrimonio Unesco.