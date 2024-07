TotalEnergies, dall’8 luglio al 31 agosto ritornano i “Bus del Mare”

Al via anche quest’anno i “Bus del Mare”, il servizio di trasporto gratuito promosso da TotalEnergies EP Italia, insieme ai partner della Joint Venture Tempa Rossa, Shell Italia E&P e Mitsui E&P Italia B, per consentire collegamenti giornalieri dai Comuni della Concessione Gorgoglione verso le spiagge di Scanzano Jonico, in provincia di Matera. Il servizio, che l’anno scorso totalizzò oltre 4.300 passeggeri in 50 giorni, sarà attivo dall’8 luglio al 31 agosto.

Le corse, previste ogni giorno (eccetto il 15 agosto), sono le seguenti: la prima, con partenza da Armento alle 7:30, fermate a Corleto Perticara alle 8:00 e a Guardia Perticara alle 8:15 e arrivo a Scanzano Jonico alle 9:15; la seconda, con partenza da Gorgoglione alle ore 8:00, fermata a Cirigliano alle ore 8:15 e arrivo a Scanzano alle 9:15; la terza, con partenza da Stigliano alle ore 8:00 e arrivo a Scanzano alle ore 9:15; la quarta, con partenza da Aliano alle ore 8:00 e arrivo a Scanzano alle 8:50. Le corse per il rientro dalla cittadina jonica partiranno tutte alle 17:00.

Per utilizzare il servizio basterà prenotarsi telefonicamente entro le ore 13:00 del venerdì per le corse di sabato, domenica e lunedì ed entro la stessa ora del giorno precedente per le corse dal martedì al venerdì. I minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto e in possesso di delega firmata da parte dei genitori. I numeri dedicati a chi intende partire da Armento, Corleto e Guardia Perticara sono rispettivamente 0971/751271, 0971/965711 e 0971/964004; chi intende partire da Gorgoglione e Cirigliano potrà contattare il numero 0835/560078, mentre chi opterà per Stigliano dovrà chiamare lo 0835/567201. Per partire da Aliano, infine, il numero da contattare è il 338/8762046.

“Le corse dei Bus del Mare – evidenziano da TotalEnergies EP Italia – sono ormai un appuntamento fisso dell’estate lucana e molto apprezzato, considerando gli oltre 4.300 i passeggeri, fra cui più di mille bambini. L’utenza è ogni anno sempre più numerosa ed è composta principalmente da giovani, donne, anziani e bambini, oltre che dalle tante persone che tornano in Basilicata nel periodo estivo. L’auspicio è che, anche nell’estate del 2024, il riscontro sia positivo”.