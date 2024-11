Tavolo Trasparenza Total: in Regione incontro tra l’Ass. Cupparo, i Sindacati e la Total

Il “congelamento” della situazione che riguarda i lavoratori considerati in esubero per attività di servizi per conto della Total in attesa di un incontro che l’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo avrà con l’amministrazione delegato Total: è la conclusione del Tavolo della Trasparenza che si è tenuto nel pomeriggio al Dipartimento Sviluppo Economico della Regione.

Al tavolo, insieme all’assessore, una delegazione di sindaci dei 13 Comuni della concessione Tempa Rossa, rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, una delegazione della Total guidata dall’ing. Scisciolo, e di alcune aziende dell’indotto.

Nell’incontro, in aggiornamento al precedente del 10 ottobre, è stata condivisa la proposta dei sindacati di predisporre, a partire dall’inizio del nuovo anno, un piano di formazione per la ricollocazione dei lavoratori in esubero in nuove attività che saranno attuate. Una proposta – ha detto Cupparo – che è finalizzata ad individuare profili e figure professionali richiesti dal mercato del lavoro nel comparto oil e in quello dell’indotto che registrano difficoltà di reperimento. Sono certo che nell’incontro con l’ad Total, al quale ho chiesto partecipi una delegazione ristretta di sindacati e sindaci – ha continuato l’assessore – sarà possibile affrontare a 360 gradi tutte le problematiche presenti e future dell’attività in concessione della Total. E’ un confronto diretto con il massimo manager della società petrolifera francese sempre più necessario alla luce dell’attuale situazione insoddisfacente e per rilanciare i rapporti. Si tratta di programmare già oggi le esigenze occupazionali in previsione dell’entrata in funzione del nuovo pozzo Gorgoglione 3 e di conseguenza l’incremento di attività del Centro Oli di Guardia Perticara. Cupparo ha colto l’occasione per chiedere un report aggiornato delle imprese impegnate attualmente e dei livelli occupazionali e di accelerare il programma di lavori del Centro Ced (Droni). Intanto – ha detto – ci occuperemo di sistemare l’area dove sorgerà il Centro Ced con i necessari servizi, da quelli di viabilità all’illuminazione, ecc.