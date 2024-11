Tavolo della Trasparenza Total, possibile soluzione una ‘formazione ponte’

TotalEnergies EP Italia è stata lieta di partecipare all’incontro tenutosi a Potenza ieri, 21 novembre 2024, con il Presidente della Regione Basilicata ed una rappresentanza del Tavolo della Trasparenza come ampiamente riportato dai media.

Si è trattato di un confronto aperto sulla situazione occupazionale presso il Centro Olio Tempa Rossa condotto insieme alle organizzazioni sindacali, la Regione, i rappresentanti dei sindaci della Concessione Gorgoglione e Confindustria.

TotalEnergies ha comunicato che, a seguito del completamento del progetto Flare Gas Recovery System*, alcuni lavoratori impiegati nella fase di costruzione hanno terminato l’attività sul sito; per quanti di loro non potranno beneficiare della clausola sociale prevista dal Protocollo di Trasparenza, la continuità lavorativa dovrebbe anche essere valutata nell’ambito di ulteriori attività svolte nella regione dagli appaltatori interessati. Tale alternativa costituisce una normale pratica organizzativa adottata nei siti industriali di tutto il mondo e coinvolgerebbe un limitato numero di risorse, 15, rispetto alle quasi 700 che continuano a lavorare a Tempa Rossa.

TotalEnergies ha spiegato come la natura della propria attività, comporti variazioni nella richiesta di personale da impiegare in funzione delle specifiche lavorazioni da intraprendere, soprattutto nei progetti di costruzione, nel cui ambito permane una significativa possibilità di ulteriori fabbisogni di personale, come ad esempio nella realizzazione del pozzo GG3**, proposto dalla Società.

La Compagnia ha condiviso, che in assenza di una possibile ricollocazione dei lavoratori interessati in altre attività condotte dai rispettivi appaltatori (principalmente Lucania Servizi), appare opportuno avviare una cooperazione con tutte le parti presenti al tavolo per identificare adeguate azioni di supporto. A tal fine è stata discussa l’idea di una ‘formazione ponte’ per aiutare i lavoratori interessati a mantenere e migliorare le loro competenze professionali in attesa e in funzione dei prossimi progetti di costruzione; TotalEnergies ha dato la sua disponibilità a collaborare con le aziende appaltatrici (in particolare Lucania Servizi), la Regione, i sindaci locali e i sindacati per definire e finanziare insieme un adeguato programma di formazione.

Il contributo della Compagnia a questo sforzo congiunto sarà parte degli impegni formativi assunti in precedenza.

tutti i partecipanti al Tavolo della Trasparenza TotalEnergies conferma il suo impegno insieme aper definire al più presto il progetto di “formazione ponte”, al fine di assicurare che i lavoratori coinvolti siano adeguatamente preparati per contribuire alle future attività di costruzione nella regione.