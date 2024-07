Successo in Basilicata delle Giornate Ecologiche promosse dalla Rete Associativa EPLI

Successo in Basilicata per la prima edizione nazionale delle “Giornate Ecologiche delle Pro Loco Italiane” promosse dalla Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps che si sono svolte nei giorni di venerdì, sabato e domenica scorsi anche in diversi paesi lucani. “Hanno colpito l’entusiasmo e la partecipazione di tante Pro Loco ed enti del terzo settore lucani che hanno coinvolto insieme ai Comuni molti giovani – sottolinea Rocco Franciosa, Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps e Consigliere nazionale della Rete Associativa Ente Pro Loco Italiane Aps – e siamo grati ai Presidenti, ai Sindaci e ai numerosi volontari per il loro impegno a sensibilizzare le comunità locali al rispetto dell’ambiente e della natura”.

Alle Giornate Ecologiche lucane patrocinate dall’ UNCEM – Unione Nazionale Comuni e Comunità Montane in collaborazione con l’Associazione Eventi Green hanno preso parte la Pro Loco Barile Aps presieduta da Rocco Franciosa con la Fidas donatori sangue Barile Odv presieduta da Pasquale Volonnino e il Comune di Barile per la Passeggiata Ecologica in Via delle Cantine Barile (Pz) nei luoghi de “Il Vangelo Secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini; l’ Associazione La Bella Gioventu’ presieduta da Federica Ursi e l’Associazione Crescere Insieme presieduta da Manuela Truncellito con il Comune di Valsinni per le vie del Centro Storico di Valsinni (Mt); l’Associazione Venosa Città della Cultura presieduta da Felice Lovaglio Manzi presso il parcheggio belvedere Castello Pirro del Balzo Venosa (Pz); la Pro Loco Montemilone presieduta da Matilde Conte in collaborazione con il Vab e il Comune di Montemilone presso il Santuario Madonna del Bosco di Montemilone (Pz); la Pro Loco Albano di Lucania presieduta da Giovanni D’Anzi presso l’area “Belvedere” Bosco di Albano di Lucania (Pz); la Pro Loco Salviamo Aps presieduta da Francesco Faruolo per le vie di Savoia di Lucania (Pz); l’Ente Pro Loco Maschito Aps presieduta da Michele Bisaccia lungo la via Estramurale di Maschito (Pz); la Pro Loco Campomaggiore presieduta da Alsessandro Balsamo nella Villa comunale di Campomaggiore (Pz). Di grande interesse storico – naturalistico la tappa regionale della “Giornata Ecologica delle Pro Loco Italiane” che si è svolta a Metaponto Lido frazione di Bernalda (Mt) promossa dall’Ente Pro Loco Basilicata Aps con l’Associazione “OCCSE – Organizzazione per la Crescita Culturale Sociale ed Economica della Magna Grecia” presieduta da Giuseppe Barberino e il CEA Bernalda Metaponto guidato da Geremia Ninno, le Naiadi di Metapontion e l’Associazione Salviamo il Mare da Noi Aps rappresentata da Rosalia Bandello e Leonora De Stasi.

Il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata e Consigliere nazionale Epli – Ente Pro Loco Italiane Aps Rocco Franciosa con la vicepresidente Ente Pro Loco Basilicata Maria Teresa Romeo e il consigliere regionale Epli Pietro Marino hanno ringraziato per l’organizzazione della tappa lucana delle “Giornate Ecologiche delle Pro Loco Italiane” il Presidente dell’ Associazione OCCSE Magna Grecia Giuseppe Barberino e il Presidente Cea Bernalda e Metaponto Geremia Ninno, unitamente alla docente Filomena Musillo, che ha curato i testi narrati dalle naiadi e alla docente Barbara Lombardi, rivolgendo un plauso alle Naiadi di Metapontion Ilde Calvello, Sibora Skarra, Giusy Calvello e Francesca Stigliano che hanno presentato il territorio dal punto di vista storico e naturalistico. Presenti i soci volontari della Pro Loco Barile Yohannes Paternoster, della Pro Loco Pisticci Francesco Bellezza e Arturo Grieco, della Pro Loco Satriano di Lucania Rocco De Rosa e dell’ Associazione “Salviamo il mare da noi Aps”. I volontari secondo le indicazioni del vademecum realizzato dall’ Associazione Eventi green nella passeggiata Ecologica dal lido Marinella al lago Salinella nella “Riserva Naturale Marinella Stornara” ai confini con la Puglia hanno raccolto carta, plastica, vetro e rifiuti vari, depositati negli appositi contenitori per una corretta raccolta differenziata.