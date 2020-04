Send an email

SOS Covid-19, l’applicazione per i pazienti risultati positivi al Coronavirus e in isolamento domiciliare





L’ASP ha realizzato un’applicazione mobile per la presa in carico e il monitoraggio dei pazienti della Regione Basilicata risultati positivi al Covid-19 e in isolamento domiciliare.

Grazie a SOS Covid-19 il paziente può contattare in modalità audio/video il proprio Medico di Base o le Unità Speciali COVID-19 ed inserire nelle varie fasi della giornata (mattina, pomeriggio e sera) la temperatura corporea e la saturazione di ossigeno nel sangue.

Le Unità Speciali COVID-19 monitoreranno costantemente i parametri inviati e potranno attivare, a loro volta, una videochiamata per approfondire il quadro clinico del paziente.





L’applicazione mobile è scaricabile gratuitamente da Google Play (lo store per Android) al seguente link SOS COVID-19

La modalità di accesso è garantita dall’ASP tramite l’invio di un codice di attivazione ed al seguente numero 334 113 8188 è disponibile un operatore tecnico per eventuale supporto all’utilizzo dell’app.

Scaricala, se sei un paziente risultato positivo al Covid-19 e in isolamento domiciliare, l’ASP provvederà a contattarti e a fornirti il tuo codice di attivazione per assisterti a distanza.