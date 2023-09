Sistema allerta pubblica: martedì 19 settembre SMS di prova

Il dipartimento di Protezione Civile Nazionale ha ideato un nuovo sistema di allarme pubblico IT-alert, con cui i cittadini e le cittadine riceveranno in tempo reale via SMS messaggi di allerta in caso di emergenza. Martedì 19 settembre alle ore 12:00, tutti i cittadini lucani riceveranno un SMS di prova.

Il nuovo sistema di allarme pubblico IT-alert, nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, permette ai fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale di diffondere allarmi pubblici agli utenti finali interessati, attraverso la trasmissione di messaggi denominati “Messaggi IT-alert”.

Il test ha l’obiettivo di far conoscere IT-alert come nuovo sistema di allarme pubblico che, in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti, potrebbe raggiungere i territori interessati. Verrà inoltre richiesta la compilazione di un questionario online per valutarne il funzionamento.

Il periodo di sperimentazione continuerà fino al 13 febbraio 2024: fino ad allora potranno essere inviati SMS di prova nei giorni feriali intorno alle 12:00.