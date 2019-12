Si ribalta furgone sulla strada statale 407 Basentana

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza sono stati impegnati questa mattina per i soccorsi a seguito di un incidente stradale nella galleria sulla Strada statale 407 al Km 22 tra l’uscita di Campomaggiore ed Albano di Lucania direzione Potenza.

L’incidente è accaduto intorno alle8.20 di questa mattina quando un furgone si è ribaltato all’interno della galleria per cause non ancora accertate. Il conducente è uscito da solo dal veicolo ribaltato. Sul posto sono arrivati un’autopompa della sede centrale di Potenza ed autopompa dei Vigili del fuoco del distaccamento di Ferrandina e una autogrù dei Vigili del Fuoco del Comando di Potenza per la rimozione del veicolo. Illeso il conducente.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo ed alla chiusura temporanea della strada, successivamente si procederà a liberare la galleria per ripristinare la circolazione stradale.

Sul posto Polizia Stradale, Carabinieri 118 e personale Anas.