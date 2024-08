Si cerca un Animatore di Comunità nel Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo

È attivo il bando per l’anno 2025 per la selezione del nuovo Animatore di Comunità (AdC) del Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, promosso dall’Ufficio nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro, dal Servizio nazionale per la Pastorale Giovanile e dalla Caritas Italiana.

Il Progetto Policoro è un progetto organico della Chiesa italiana che prende il nome dalla nostra cittadina lucana, in cui oltre venticinque anni fa si tenne il primo incontro per tentare di dare una risposta concreta al problema della disoccupazione in Italia. Attraverso il Progetto, si vuole affrontare il problema della disoccupazione giovanile, attivando percorsi di evangelizzazione e formazione per la promozione di una nuova cultura del lavoro, ispirata al Vangelo e ai principi della Dottrina sociale della Chiesa, promuovendo e sostenendo l’imprenditorialità giovanile in un’ottica di sussidiarietà, solidarietà e legalità. Tale esperienza ecclesiale, che testimonia e pratica lo stile sinodale fortemente voluto da papa Francesco, che si propone quale finalità prioritaria la sfida culturale del lavoro libero, partecipativo, creativo e solidale, in molti casi ha anche generato realtà imprenditoriali, i cosiddetti “Gesti Concreti”, che hanno permesso ai giovani di guardare con maggiore fiducia al futuro e di restare sul loro territorio divenendo, così, segni di speranza soprattutto per le aree interne del Paese. Nella nostra realtà si annoverano le cooperative Bioflores ed Il Volto.

Per approfondire https://www.progettopolicoro.it/

Protagonista di tale Progetto è l’animatore di comunità, un giovane al quale si propone un percorso triennale che parte con una borsa di studio per il I anno e che, attraverso dei rinnovi annuali per il conferimento di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prosegue nel II e III anno con l’attività vera e propria di animazione territoriale.

Possono presentare domanda i giovani tra i 20 e i 32 anni residenti in uno dei comuni dell’Arcidiocesi (Potenza, Muro Lucano, Marsico Nuovo, Abriola, Avigliano, Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Castelgrande, Filiano, Grumento Nova, Marsicovetere, Paterno, Picerno, Pignola, Ruoti, Sant’Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Tramutola, Vietri di Potenza, Viggiano) che conoscono o vogliano approfondire i temi legati a giovani, lavoro e imprenditorialità.

Tutti i requisiti sono espressamente indicati nella procedura di selezione in allegato, che prevede l’assegnazione di una borsa di studio per sostenere la formazione in materia di lavoro, imprenditorialità giovanile e animazione territoriale.

Quanti intendono candidarsi, devono compilare la domanda di partecipazione (in allegato) e inviarla insieme al CV all’indirizzo e-mail selezioneadc.potenza@gmail.com entro e non oltre il 20 settembre 2024.

Per qualsiasi informazione contattaci a selezioneadc.potenza@gmail.com oppure 3291896454