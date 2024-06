Shell InventaGIOVANI Basilicata 2024, al via la XV edizione del progetto che supporta start up e aziende

Nella cornice della Villa del Marchese Sanfelice a Viggiano si è tenuto oggi l’evento di presentazione della 15esima edizione di Shell InventaGIOVANI, programma di formazione e orientamento promosso da Shell Italia E&P e rivolto a chi intende avviare un’attività imprenditoriale nella loro Regione.

I futuri imprenditori della Basilicata hanno potuto partecipare a una tavola rotonda, organizzata da Shell, sul valore della formazione e della cultura di impresa, elementi che hanno sempre contraddistinto il progetto internazionale Shell InventaGIOVANI.

Oltre ai protagonisti, sono intervenuti i patrocinanti del progetto: Regione Basilicata, Confindustria Basilicata, Università degli Studi della Basilicata; Sviluppo Basilicata, che supporta Shell InventaGIOVANI attivamente durante i corsi di formazione e il Country Chair di Shell Italia Joao Santos Rosa.

Presenti per un saluto istituzionale anche l’Assessore Ambiente Territorio ed Energia Regione Basilicata, Cosimo Latronico, il Presidente del consiglio Regionale Carmine Cicala e il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Basilicata Canio Sabia. Gli interventi hanno evidenziato quanto la formazione sia fondamentale per intraprendere un percorso di impresa e quanto sia necessario trasmettere alle nuove generazioni il valore dell’imprenditoria per divenire gli “imprenditori del futuro”.

La tavola rotonda si è conclusa con la cerimonia di consegna dei diplomi ai 50 lucani che hanno partecipato all’ultima edizione del programma e con l’annuncio dell’avvio di 3 nuove start up nate negli ultimi 12 mesi. Queste realtà sono state fondate da imprenditori determinati e preparati che hanno dato vita al proprio sogno, come ci raccontano le storie di “Il Petroldollaro di Valeria Lavieri”, impresa artigianale produttrice di prodotti da forno; “Dolce Lab. di Domenico Dolce”, impresa alimentare domestica di pasticceria e “Atelier Mina Vagante”, impresa di design, editoria e comunicazione sostenibile.

“Shell InventaGIOVANI si aggiorna annualmente abbracciando le nuove esigenze dei partecipanti con l’obiettivo di ispirare le menti curiose e porre il seme per un’imprenditoria di successo in Basilicata. Ha commentato Joao Santos Rosa, Vice President Shell Italia E&P e Country Chair Shell Italia. “In 14 anni il nostro progetto ha formato oltre 1000 aspiranti imprenditori e favorito l’avvio di 27 nuove imprese. Un successo reso possibile grazie alla collaborazione con le istituzioni, gli Enti patrocinanti e i nostri partner locali, a dimostrazione di quanto sia fondamentale lavorare insieme per costruire un futuro migliore per tutti”.

Per rinforzare la cultura di impresa è necessario anche nutrire le relazioni, per questo motivo è stato realizzato un annuario alunni per creare una rete tra chi ha deciso di intraprendere la strada dell’imprenditoria. Questa Iniziativa si aggiunge all’opportunità di entrare in contatto con realtà internazionali attraverso la community del progetto così come alla possibilità di accedere ad eventi di business competition come Shell Top Ten Innovators che, negli anni, ha visto tra i partecipanti e i vincitori proprio alcune delle imprese lucane.

Scheda Shell InventaGIOVANI:

Shell InventaGIOVANI, programma di investimento sociale promosso da Shell Italia E&P, è parte del progetto globale Shell LiveWIRE svolto a livello mondiale in 20 paesi dal Gruppo Shell.

Shell InventaGIOVANI propone, a titolo gratuito, attività di formazione e orientamento ai residenti in Basilicata che intendono avviare un’attività imprenditoriale nel territorio della regione. Il programma aiuta i partecipanti a valutare se l’avvio di un’attività imprenditoriale possa rappresentare una carriera percorribile e realizzabile, ponendo l’accento sulla vocazione territoriale, sulle esigenze imprenditoriali e lavorative della popolazione lucana ed offre consulenza nella preparazione del business plan, contatti con esperti di settore, enti specializzati in sviluppo economico e banche.

Shell InventaGIOVANI è patrocinato da Regione Basilicata, da Confindustria Basilicata e dall’Università degli Studi della Basilicata ed ha avviato proficue collaborazioni con altri importanti enti che operano sul territorio lucano, come Sviluppo Basilicata.

Le 3 nuove start up nate negli ultimi 12 mesi

Il Petroldollaro di Valeria Lavieri , fondato da Valeria Lavieri nel 2023. è un laboratorio di panificazione con annesso punto vendita. L’attività ha sede a Tramutola (Pz).

, fondato da Valeria Lavieri nel 2023. è un laboratorio di panificazione con annesso punto vendita. L’attività ha sede a Tramutola (Pz). Dolce Lab. di Domenico Dolce , fondato da Domenico Dolce, nel 2023, è una IAD (impresa alimentare domestica) con un laboratorio di alta pasticceria e cake design. L’attività ha sede a Tramutola (Pz).

, fondato da Domenico Dolce, nel 2023, è una IAD (impresa alimentare domestica) con un laboratorio di alta pasticceria e cake design. L’attività ha sede a Tramutola (Pz). Atelier Mina Vagante, fondato da Grazia Valeria Ruggiero, nel 2023, è uno studio di design, editoria e comunicazione che di recente ha lanciato il brand di moda circolare La Girovaga. L’attività ha sede a Rapolla (PZ).

I numeri di SHELL InventaGIOVANI (gennaio 2010- maggio 2024)

27 attività imprenditoriali lanciate da Shell inventaGIOVANI

20 aziende costituite prima della partecipazione al programma, supportate nella loro crescita

6 partecipanti attualmente impegnati nello sviluppo della propria futura attività imprenditoriale

50 partecipanti alla formazione nel 2023 e nei primi mesi del 2024

1100 partecipanti alla formazione

250 partecipanti ai workshop tematici (Risorse Umane, Marketing, Business Law, Finanza)

Il piano formativo Shell InventaGIOVANI 2024 prevede tre cicli di formazione in aula sui temi del business model e della gestione di impresa e un mese di business coaching. Inoltre, all’interno è presente un Investor Pitch Day, evento di una giornata in cui i futuri startupper partecipanti a Shell inventaGIOVANI incontrano potenziali investitori e presentano il loro pitch. Infine, un Award Day di una giornata dedicato alla premiazione degli imprenditori che hanno avviato la propria impresa e alla consegna degli attestati a tutti i partecipanti.