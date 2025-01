Servizio antincendio esclusivo al Centro oli di Viggiano

Nel centro oli dell’Eni di Viggiano è stato attivato un “servizio specialistico antincendio a uso esclusivo” dell’impianto, che dispone di “20 operatori antincendio altamente specializzati, tre veicoli all’avanguardia e l’apertura di una sede dedicata”.

Lo hanno annunciato, con una nota congiunta, i dirigenti di Gruppo servizi associati, Alessandro Pedone e Antonio Musacchio, che hanno definito l’avvio del servizio “un traguardo significativo per il Gruppo Servizi Associati e un importante contributo alla sicurezza degli stabilimenti petrolchimici in un territorio strategico come la Basilicata.

Questo progetto rafforza ulteriormente la collaborazione con Eni e consolida la nostra posizione come leader di settore in Italia e in Europa.

Si tratta di un passo avanti nella nostra strategia di crescita, che punta non solo a consolidare la nostra presenza nel mercato nazionale, ma anche ad affinare le nostre competenze tecniche e operative per rispondere alle sfide di un settore in continua evoluzione”.