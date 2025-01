Secondo appuntamento per le giornate di “Moliterno in corto e… le altre visioni”

<< Le proiezioni di “Moliterno in corto e…Le altre visioni” sono state pensate anche come delle finestre che si aprono su delle figure di italiani che hanno svolto un ruolo di primo piano nella storia del nostro Paese. Il docu-film “Villa Nitti” ci presenta, tra l’altro, un ritratto di Francesco Saverio Nitti che fu un grande protagonista della politica italiana ed europea e spese tanto del suo lavoro di politico ed economista nell’individuare le cause dell’arretratezza del Meridione e nell’indicare possibili e concrete soluzioni di sviluppo>>. Così Antonio Rubino, sindaco della cittadina valligiana nel presentare il secondo appuntamento di “Moliterno in corto e…Le altre visioni”, rassegna promossa dall’amministrazione comunale insieme al Festival Internazionale Marateale, ideata per contaminare generi e formati (cortometraggio e lungometraggio) e promuovere un’idea di cinema come dialogo fra lo spettatore e le storie accolte sullo schermo.

Il 31 gennaio al Cine-Teatro Pino (ore 20.30) viene presentato il cortissimo (appena cinque minuti) “L’Italia ripudia la guerra” realizzato dagli alunni dell’Istituto Artistico di Maratea i quali su ritagli degli scritti politici di Giacomo Matteotti tessono un monito contro le guerre e le menzogne che vengono costruite dai governi per giustificare le mattanze. A seguire il succitato “Villa Nitti” (2023) coprodotto dal Festival Internazionale Marateale e girato dal regista romano Massimiliano Troiani. Nel docu-film le voci di due nipoti di Francesco Saverio Nitti e di altre persone ricompongono la saga di una delle più importanti famiglie lucane del novecento, ricordano i momenti felice e drammatici vissuti in quella dimora liberty a picco sul mare di Acquafredda di Maratea. A presentare il documentario di Massimiliano Troiani(figlio del grande direttore di fotografia Oberdan che lavorò, tra gli altri, con Visconti, Blasetti, Orson Welles, Lizzani, ) ci sarà il direttore del “Marateale” Nicola Timpone il quale anticipa: << Con l’ Associazione Cinema Mediterraneo, io ed Antonella Caramia abbiamo voluto sostenere il film di Troiani perché è in sintonia col nostro lavoro di promuovere il territorio locale attraverso il cinema. “Villa Nitti” è una istantanea per conoscere la storia di una bellissima dimora della costa marateota e una famiglia le cui vicende dei suoi componenti si inseriscono nella storia del Paese e della nostra Regione>>.

Mimmo Mastrangelo, cinecronista e ideatore della rassegna, tiene, infine, a sottolineare: << Le proiezioni di “Moliterno in corto e…” sono pure il contenitore di un “terzo tempo”, un oltre lo schermo che è quel momento in cui chi partecipa alla visione diventa coautore della storia che scorre sullo schermo attraverso una propria lettura dell’opera filmica>>. La rassegna “Moliterno in corto e… ” prosegue fino al prossimo giugno con proiezioni mensili.