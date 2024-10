Seconda edizione di “Un albero per la salute” nell’ospedale di Villa d’Agri

Il 29 ottobre 2024, alle ore 11, nell’ingresso dell’ospedale San Pio di Pietrelcina di Villa d’Agri, si terrà la seconda edizione del progetto nazionale “Un albero per la salute”, un’iniziativa che ancora una volta vede l’Azienda ospedaliera regionale San Carlo coinvolta con grande entusiasmo.

“Siamo orgogliosi di partecipare nuovamente a questo progetto che ha coinvolto nella prima edizione l’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza – commenta il direttore generale dell’Aor, Giuseppe Spera – e che rappresenta una preziosa occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche ambientali, sempre più urgenti. Pur essendo luoghi di cura, gli ospedali hanno un impatto significativo sull’ambiente. Per questo motivo, la nostra azienda ha intrapreso un virtuoso percorso volto alla riduzione del proprio consumo energetico e della produzione di rifiuti, promuovendo pratiche più sostenibili. Piantare un albero è un piccolo gesto che può fare una grande differenza per l’ambiente e per la salute delle persone”.

L’iniziativa, realizzata dalla Fadoi, la Società scientifica della Medicina Interna, in collaborazione con i Carabinieri del Comando Tutela per la Biodiversità, prevede anche quest’anno la donazione e la messa a dimora di trenta giovani alberi negli ospedali italiani. Ogni pianta è accompagnata da uno speciale cartellino che, se fotografato con uno smartphone, permetterà di geolocalizzarla e seguirne la crescita in tempo reale attraverso un sito web dedicato, in modo da poterne monitorare la crescita e il risparmio di anidride carbonica.

Alla manifestazione prenderanno parte, con la direzione strategica dell’Aor San Carlo, il presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Potenza, il direttore medico dell’ospedale San Pio da Pietrelcina di Villa d’Agri, un dirigente medico di Medicina interna dell’Aor San Carlo, il comandante del reparto dei Carabinieri Biodiversità di Potenza.