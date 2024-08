Rocco Becce, 40 anni di attività nello spettacolo – Video

Rocco Becce, dj, speaker, producer, blogger, freelance, editorial e art director journal “Robex News“, è titolare, oltre che di 2 pagine su “Facebook“, del sito web www.robexnews.it con redazioni nel Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, ed anche collaboratore redazionale della “Gazzetta della Val d’Agri” e “Val d’Agri Web Tv“.

L’esperto musicale, molto cattolico, ha frequentato l’Istituto Statale d’Arte di Potenza, dove vive, e, inoltre, ha partecipato ad un aggiornamento professionale per la comunicazione pubblica.

In qualità di dj, produttore discografico ed esperto musicale, con il nome d’arte “D.J. Robex“, in passato, ha collaborato con discoteche, radio private, riviste specializzate, quotidiani, oltre che con il magazine di musica e spettacolo “Jocks Mag” di Renzo Arbore e Gianni Naso.

Inoltre, come confermato, nel suo vasto curriculum, ha realizzato anche diverse produzioni discografiche, in versioni mix, il tutto catalogato e raccolto gelosamente nel suo maxi studio privato.

Ed ancora, in passato, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, promuovendo serate di musica e spettacoli solidali, insieme al suo “Dee Jays Group“, con il motto “No all‘Alcool e Droghe“.

Si è anche esibito, inizialmente nelle emittenti radiofoniche locali potentine, “Radio Elle” e “Radio Antenna Europa“, e, poi, nelle piazze e locali italiani, da Nord a Sud, insieme a noti presentatori, cantanti e colleghi dj dell’epoca, tra cui Nino Fuscagni, Amadeus, Los Locos, Bobby Solo, Donatella Rettore, Ivana Spagna, Ricchi e Poveri, Blackwood, Simone Jay, Bolognesi & Provenzano, Gianfranco D‘Angelo, Sandy Marton, Claudio Cecchetto, Tony H, Giorgio Moroder, Foxy John, Franco Moiraghi, Claudio Coccoluto, Marco Trani, D.J. Dado, D.J. TD Max, D.J. Daniele Mondello, oltre a tanti altri nomi di grande rilevanza e, in veste di Presidente, ha partecipato alla manifestazione nazionale itinerante “Trofeo D.J. Trip“, dedicata alle nuove leve e ai volti noti della “consollè”, quando le discoteche erano punti di riferimento per il puro divertimento dei tanti giovani o di persone più adulte.

Oltre alla musica e spettacolo, negli anni ’80, in pieno centro storico cittadino, l’esperto musicale, ha aperto uno dei primi negozi di dischi mix, attrezzature per discoteche e articoli per metallari e paninari, “Consolle” dove, in qualche occasione, ha mixato i suoi vinili insieme al collega, l’attore e carissimo amico, Antonio Gerardi, all’epoca collaboratore di una storica emittente radiofonica privata locale.

Da diversi mesi, l’esperto del settore, si è dedicato, in giro per l’Italia, alla partecipazione a provini teatrali, cinematografici ed a “Master Class“, dopo aver aperto, insieme alla moglie lucana, di Avigliano (Pz), l’attrice teatrale, Donatina Lacerenza, anche collaboratrice redazionale, un’agenzia di musica, teatro e cinema, denominata “Robex Agency“, con la sua sede, nel capoluogo lucano, in via del Gallitello, al civico 102.

Ultimamente, tra attori e comparse, la coppia, che non ha mai voluto allontanarsi dalla loro città, ha preso parte allo spot “Basilicata, Il Cinema Vive Qui“, prodotto dalla “Lucana Film Commission“.

La realizzazione del video, a distanza giusto di un anno, ha visto la regia di Giuseppe Marco Albano, tra i capoluoghi di regione Matera e Potenza, ed è stato presentato alla “Mostra del Cinema di Venezia 2023“, con la partecipazione di alcuni noti attori lucani, tra cui Rocco Papaleo, Fabio Pappacena, Giuseppe Ragone e Grazia Leone.

In qualità di produttore, attore e regista, negli ultimi mesi di quest’anno, ha iniziato un percorso di eventi, tra cinema e teatro, programmando, non solo a Roma, corsi di perfezionamento nei settori interessati alla propria passione, con in programma, a breve, anche l’apertura, di una compagnia teatrale, denominata “Il Palcoscenico” e la produzione di un film.

Per eventuali contatti e segnalazioni h24, mail robexdj@gmail.com – cell. 330/659672 – uff. 0971/445220.

Vincenzo Scarano