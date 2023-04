Riapre il Parco Giochi a Tramutola. Alcuni genitori protestano: “Sporcizia e degrado invadono la Struttura”.

TRAMUTOLA – Questa mattina, come preannunciato da una nota ufficiale a firma dell’Amministrazione Comunale, si è proceduto alla riapertura del Parco Giochi “Luca M. – Danza R.” di Tramutola.

Dopo un lungo periodo di chiusura, la struttura è dunque di nuovo accessibile.

Si tratta senza dubbio di una buona notizia per tutta la Comunità Tramutolese: da oggi si torna ad usufruire di un importante servizio.

Nonostante questo, alcuni genitori hanno contattato la nostra redazione per segnalare,con il supporto delle immagini,alcune importanti problematiche riguardo alle condizioni di sicurezza dell’impianto.

Qui di seguito la nota appena pervenuta in redazione :

“Questa mattina,travolti dall’entusiasmo dei nostri figli, ci siamo letteralmente precipitati presso il NUOVO parco giochi di Tramutola, la cui inaugurazione è stata tanto pubblicizzata con comunicati ufficiali e attraverso un articolo su una testata giornalistica web.

Arrivati sul posto, abbiamo provato un certo stupore nel trovare di fronte a noi un’area giochi che versava in un profondo stato di abbandono e degrado.

Tra la sporcizia generale, l’ unico giochino nuovo risulta posizionato in pendenza e senza la possibilità di entrarci dentro (se non scavalcandolo). Come se non bastasse, la nuova “attrazione” è ancora incellofanata.In più, le 2 vecchie altalene, oltre ad essere consumate nella seduta, non risultano neanche regolate (una è fisicamente posizionata a terra.)

Dei 2 scivoli, quello semi-nuovo è sporco e la sua parte finale è posizionata a pochissimi centimetri da un albero , pertanto estremamente pericoloso. Per quanto riguarda il vecchio scivolo, nella parte finale presenta una inclinazione da brivido.

Il tutto posizionato su tappeti anti caduta usurati, dalla dubbia resistenza e ovviamente non sostituiti.

Ad ogni modo, dobbiamo purtroppo constatare che la realtà è peggiore dell’immaginazione: i volti dei nostri bambini raccontavano queste tristi sensazioni meglio di mille parole.

Nella loro ingenuità hanno fatto le considerazioni più importanti. Ma come si può giocare qui ? – Ma i giochi non sono affatto nuovi! – Ma alla fine non era meglio lasciarlo chiuso? – Io vado all’altro parco giochi.

Ebbene, leggendo poi le dichiarazioni del sindaco Marotta, ci viene da pensare che forse si tratta di una fake e che la vera inaugurazione sara’ poi celebrata con la giusta consapevolezza rispetto alle condizioni di sicurezza.

Con i sentimenti dei bambini non si può giocare.”

