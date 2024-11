Ri-Connessioni Verdi: presentazione del progetto a Paterno

Presentato alla comunità di Paterno il progetto Ri-Connessioni Verdi, realizzato dal CEAS Oasi Bosco Faggeto e CEA Ar3S Naturalmente BenEssere Paterno, finanziato con fondi del Bando Epos Ricucitura dei territori, che vede come partner i Comuni di Paterno e di Laurenzana e il Parco Nazionale Appennino Lucano.

Il progetto ha come principale obbiettivo la creazione di una connessione dirette tra il territorio urbano e le aree extra urbane di valore naturalistico.

Il percorso costeggia il fiume Agri, ed ha inizio presso Piazza Isabella Morra, seguendo il torrente Oscuro, si può osservare l’immissione del torrente Chiasciumara conosciuto, anche come torrente Aquareggente, seguendo il percorso dell’acqua arriviamo al parco fluviale dell’Agri dove possiamo incontrare non solo gli appassionati della camminata ma anche gli amanti della bicicletta.

Il percorso è facile, ed è dedicato anche a camminate per bambini in passeggino e mamme, fitness, passeggiate benessere per la grande età, itinerario accessibile e adatto a persone con mobilità e ridotta e persone disabili in carrozzina. Esso è composto da una pista ciclabile un sentiero sterrato sull’argine del fiume Agri. (possibilità di parcheggio per la macchina)

Questo percorso offre ai fruitori la possibilità di immergersi completamente in un contesto naturalistico, a elevato indice di biodiversità. A pochi chilometri dal centro abitato si ha la possibilità di ammirare e vivere ciò che offre il territorio. Se si è fortunati si può vedere l’airone cenerino, il picchio, e soprattutto ascoltare le melodie prodotte dal vento che accarezza la chioma dei pioppi, degli ontani delle querce e dei salici. Inoltre vi è un’infinità di piante spontanee medicamentose come l’equiseto, la vitalba, la borraggine, ed altre che vi invitiamo a scoprire insieme a noi durante le nostre passeggiate, ma non solo si può godere di sinfonie naturali, ma gustare anche frutti spontanei come le more.

Lo possiamo definire un percorso di alta sensorialità, i profumi i suoni i colori stimolano il nostro io più profondo facendoci sentire parte del tutto.

Un percorso realizzato per valorizzare una risorsa naturale qual è il fiume Agri, fruibile non solo da Paterno ma da tutti coloro che varranno immergersi in questa sinfonia di melodie dalle sfumature di colore verde.

Distanza: 6,37 km

Durata: 2 ore, 33 minuti

Velocità media: 2,5 km/h

Altezza minima: 597 m

Altezza massima: 642 m

Classificazione: T – itinerario escursionistico-turistico.

– Accessibile con carrozzina – passeggino

Le parole di Laura Aulicino di CEA Ar3S Naturalmente BenEssere Paterno:

Un sentito ringraziamento alla pubblica amministrazione del Comune di Paterno, sindaco Tania Gioia per avere sposato l’idea progettuale e all’ assessore Michele Cirelli per la sua presenza e supporto, ed a tutti gli uffici dell’ ente per il supporto tecnico. Grazie alla pubblica amministrazione del comune di Laurenzana ai dirigenti del Parco Nazionale Appennino Lucano per il loro impegno e supporto per il progetto Ri-Connessioni!

Ai funzionari e dirigenti della regione Basilicata dipartimento, Ambiente, energia e tutela del territorio.

Grazie al progetto Ri-Connessioni Verdi, abbiamo avuto l’opportunità di trasformare le nostre idee in realtà, il tutto è stato realizzato grazie al finanziamento fornito dalla Regione Basilicata nell’ ambito del programma operativo complementare POC Basilicata, EPOS ricucitura del territorio.

Collegare il centro urbano con un’ area naturalistico di pregio.

Grazie ad Isabella Abate ed al CEAS “Oasi Bosco Faggeto” per essere stati ottimi compagni di cammino, e a tutte le persone presenti a gli incontri territoriali.

Questo progetto rappresenta un passo importante verso lo sviluppo e la valorizzazione del nostro territorio.

Insieme possiamo costruire un futuro migliore!