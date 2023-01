Reati informatici in aumento nel 2022

Nel 2022 sono aumentati i reati informatici. Lo certifica il rapporto annuale della Polizia Postale sull’attività dell’ultimo anno. A crescere, in particolare, sono stati i reati contro la persona: 278 in netto aumento rispetto ai 190 del 2021. I ricatti sessuali (il cosiddetto sextortion, ossia richieste di denaro per evitare la diffusione di immagini intime ottenute con l’inganno) sono stati 56. Si tratta di reati che coinvolgono sempre più spesso giovani e giovanissimi.

Quattro, invece, i casi di abusi su minori registrati nello stesso periodo, con altrettante persone denunciate, mentre i casi di cyberbullismo sono 2.

In calo, invece, i reati contro il patrimonio online: 575 nel 2002 con 9 indagati. Nel 2021 erano stati 674, con 17 indagati.

Per quanto concerne le attività di prevenzione in ambito scolastico, nella nostra regione hanno interessato 296 studenti, 25 docenti, 100 genitori e 10 istituti scolastici di vario ordine e grado.