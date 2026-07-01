Potenza brinda al vino italiano: nasce Wine Loverz, festival che unisce degustazioni, cultura e territorio

Oltre 100 etichette, cantine provenienti da tutta Italia, sommelier, produttori, show cooking, musica e incontri culturali. Dal 3 al 5 luglio, dalle ore 19:00 alle 24:00, Piazza Mario Pagano ospiterà la prima edizione di Wine Loverz – Italian Wine Festival.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura del vino e valorizzare il centro storico di Potenza attraverso un format capace di unire produttori, ristoratori, associazioni, istituzioni e cittadini in un’unica grande esperienza di convivialità.
L’ingresso sarà gratuito e permetterà ai visitatori di immergersi in un percorso dedicato al mondo del vino italiano. Le degustazioni, disponibili tramite ticket, saranno guidate da sommelier e produttori, che accompagneranno il pubblico nella scoperta di vitigni, territori, tecniche di produzione e curiosità, trasformando ogni assaggio in un’esperienza autentica.
Tra gli appuntamenti più attesi figurano i due show cooking: venerdì alle 20:30 sarà protagonista Antonietta Santoro, del ristorante Becco della Civetta a Castelmezzano, da sempre Chiocciola Slow Food e Bib Gourmand della Guida Michelin, nonché Ambasciatrice del Gusto per la Basilicata; domenica sarà invece protagonista lo Chef Narrante di Palazzo Giachetti a Sant’Angelo Le Fratte, volto noto della televisione italiana, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra teatro, sapori e racconti.
Tra gli ospiti sarà inoltre presente Fabio Mecca, enologo lucano premiato come Miglior Enologo 2025 dalla Guida de L’Espresso, che condividerà con il pubblico la propria esperienza e la propria visione sul presente e sul futuro del vino italiano.
Dietro Wine Loverz c’è un gruppo di imprenditori lucani con competenze complementari nel mondo della ristorazione, del beverage e dell’organizzazione di eventi: Francesco e Leonardo Santarsiero, titolari di Quarantotto History; Antonio Laino, alla guida di Gastrò; Luigi Chiera, Sommelier del vino e dell’olio EVO e ideatore del format Vitinerario, percorso esperienziale alla scoperta di cantine, produttori e territori; Danilo Lorusso e Vincenzo Bochicchio, professionisti del settore food & beverage; e Rosario Cataldo, volto noto nell’organizzazione di eventi cittadini e già ideatore del Festival Europeo della Birra di Potenza, che mette la propria esperienza al servizio di Wine Loverz.
L’ambizione degli organizzatori è quella di dare vita a un appuntamento destinato a crescere nel tempo, capace di diventare un punto di riferimento per il Sud Italia, promuovendo il bere consapevole e creando un’occasione d’incontro tra produttori, operatori del settore, associazioni e appassionati.
Per tre sere Piazza Mario Pagano si trasformerà in un grande salotto del vino italiano, dove degustazioni, racconti, cucina, musica e cultura accompagneranno il pubblico in un’esperienza da vivere e condividere.
L’ingresso è gratuito. Le degustazioni saranno disponibili tramite ticket acquistabili direttamente all’interno dell’evento.