Nuovo calendario elettorale per i Comuni della Val d’Agri: le indicazioni del Ministero dell’Interno

Il Ministero dell’Interno, attraverso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, ha diramato una circolare per chiarire la data delle prossime elezioni comunali nei Comuni che, a causa della pandemia da Covid-19, hanno votato nel 2020 e 2021 oltre la consueta finestra temporale tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Secondo quanto stabilito, il rinnovo dei Consigli comunali di tali amministrazioni avverrà in un turno ordinario nell’anno successivo al compimento del quinquennio. Questo significa che, per i Comuni della Val d’Agri coinvolti, il calendario elettorale è stato ridefinito come segue:

Moliterno : 2026

: 2026 Corleto Perticara : 2026

: 2026 Sant’Arcangelo : 2026

: 2026 Grumento Nova : 2027

: 2027 Tramutola : 2027

: 2027 Paterno : 2027

: 2027 Sarconi : 2027

: 2027 San Chirico Raparo : 2027

: 2027 San Martino d’Agri: 2027

La circolare, avente come oggetto “Rinnovo elettivo delle Amministrazioni comunali che hanno votato nel turno ordinario del 2020-2021 (emergenza Covid-19)”, chiarisce che, nonostante le deroghe concesse per affrontare l’emergenza sanitaria, le successive elezioni si svolgeranno nel rispetto del mandato quinquennale ordinario.

In particolare, il Ministero ha sottolineato che il mandato dei Comuni in questione, terminando nel secondo semestre del 2025, impone che il rinnovo elettorale si tenga tra il 15 aprile e il 15 giugno del 2026 o 2027, in base all’anno di scadenza specifico per ciascun Comune.

Questo aggiornamento offre finalmente certezze sia agli amministratori locali che ai cittadini elettori, permettendo una pianificazione ordinata delle future tornate elettorali nella regione.