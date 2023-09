Nuoto: il Team Hydrosport pronto ad affrontare una nuova stagione sportiva

Si è tenuto Giovedì 28 Settembre alle ore 18, presso il Centro Polifunzionale di Viggiano, l’ evento di Presentazione del Team Hydrosport per la stagione sportiva 2023/2024.

Un movimento sportivo in crescita che ha saputo coinvolgere l’intero comprensorio territoriale della Val d’Agri potendo contare sul protagonismo di tanti giovani (e giovanissimi) appassionati.

L’ Interesse e l’ entusiasmo per il nuoto continuano dunque a montare anche grazie ai numerosi successi che il Team guidato da Mauro Fortarezza, Andrea Porfidio, Enza Tavolaro e Giuseppe Lavieri, ha saputo conquistare in vasca.

Nel corso della serata, sono intervenuti il Vice Sindaco e Assessore allo Sport del Comune di Viggiano Paolo Varalla, il Presidente del CONI Basilicata Leopoldo Desiderio, il Presidente della Federazione Italiana Nuoto Basilicata Roberto Urgesi, il Presidente del Team Hydrosport Mauro Fortarezza, l’ Amministratore della “Vejanum” srl Vito Romaniello ed il delegato della Federazione Italiana Nuoto Paralimpica Mario Giuliano.

Ha condotto e moderato l’ evento Angela Tavolaro (Staff Hydrosport)

Prima di svelare al numerosissimo pubblico presente gli atleti che gareggeranno per Hydrosport nel corso della stagione che sta per iniziare, si è proceduto alla premiazione per i campioni che hanno conquistato titoli nell’ anno agonistico appena concluso.

Particolarmente emozionante il momento della consegna delle medaglie che ha riguardato il gruppo Paralimpico.

Sono stati premiati, infatti, Silvia Giampietro (Campionessa Regionale S4) ,Alfonso Masino (Campione Regionale S4 Paralimpico),Francesca Caso (Campionessa Regionale S8).

Tornando alla presentazione della squadra, Hydrosport comunica che al momento sono 49 gli atleti iscritti alle rispettive categorie.

Numeri che testimoniano un entusiasmo tangibile e la volontà concreta di giungere a traguardi importanti.

Qui di seguito, alcune immagini della serata: