Non c’è sangue, l’allarme dell’Avis di Marsicovetere e la raccomandazione a donare

Non c’è fine a questa emergenza! Una carenza sangue che in Basilicata si fa sentire e che perdura da inizio agosto. Con un nota, anche l’Azienda ospedaliera regionale ‘San Carlo’ di Potenza si unisce all’appello lanciato a livello nazionale per far fronte alla grave carenza di sangue che stiamo affrontando in questo periodo.

“Care donatrici e cari donatori, in questo momento critico, c’è un bisogno urgente di sangue per salvare vite. Ogni giorno, persone che subiscono interventi chirurgici, vittime di incidenti o pazienti con malattie gravi – si legge nella nota – dipendono dalle donazioni di sangue per sopravvivere. Il vostro gesto di generosità può fare la differenza tra la vita e la morte. Vi invitiamo a recarvi nel Servizio trasfusionale o nei punti di raccolta associativi di Avis e Fidas più vicini e a donare. Donare sangue è un atto semplice, sicuro e rapido, ma ha un impatto immenso. Ogni donazione può salvare fino a tre vite. Invitiamo anche tutte le persone desiderose di rispondere a questa chiamata a recarsi nei Servizi trasfusionali o nei punti di raccolta associativi di Avis e Fidas per donare.

Chi può donare: Età compresa tra 18 e 65 anni – Peso superiore ai 50 kg – Buona salute generale.

Grazie di cuore a tutti voi per il vostro altruismo e per il sostegno che offrite a chi ne ha più bisogno”.

L’Avis di Marsicovetere si unisce alla chiamata dei donatori e lo fa con una doppia seduta di Sangue e Plasma prevista per il giorno 26 settembre 2024 dalle ore 7:30 alle ore 12:00, al nostro Punto di Raccolta Sangue presso il Kiris Hotel.

Donare sangue è un gesto semplice che non richiede molto tempo, ma che ha un valore inestimabile. Donare è un atto fondamentale e donare sangue è ancora più bello.

La cultura della donazione è ovviamente nel DNA della nostra Associazione e vogliamo

lavorare insieme per sopperire alla carenza di sangue del nostro territorio.

I nostri soci, ma anche donatori iscritti ad altre comunali hanno raggiunto la nostra sede nelle scorse sedute di donazione per dare un aiuto a quanti lo necessitano.

Non possiamo che essere grati a tutti loro per la sensibilità dimostrata, ma soprattutto perché tali occasioni di emergenza ci consentono di accendere i riflettori su un tema importante come la donazione di sangue.

Ogni volta dobbiamo garantire sangue per gli Ospedali. Il sangue è prezioso per tutti e per tale ragione rinnoviamo il nostro invito a donare.

L’appello è rivolto soprattutto ai donatori con gruppo “0” Rh sia negativo che positivo e richiediamo, perciò, uno sforzo straordinario a tutti cittadini di recarsi presso la nostra sede a donare sangue o plasma.

Donare il sangue è un atto di solidarietà, un gesto semplice con il quale è possibile salvare molte vite.

L’Avis di Marsicovetere col mese di ottobre, invece, scenderà in campo sul territorio comunale per accendere i riflettori sull’importanza della donazione di sangue. Lo farà in occasione dell’edizione 2024 del “ Girodonando “, organizzata dal Rotary Club Val d’Agri, che si svolgerà il giorno 13 e lo farà con una raccolta sangue in Autoemoteca in Piazza Zecchettin a Villa d’Agri. Il secondo appuntamento sarà per il giorno 16, in occasione de “ La Giornata della Meraviglia “. Coinvolgeremo gli alunni delle scuole, dall’infanzia a quelli della secondaria di 1° Grado. E’ un progetto che nasce per sensibilizzare tutti quanti sul fatto che ogni bambino debba poter godere del dono grande della Meraviglia, così da poter crescere esercitando la propria curiosità ed esprimendo la propria fantasia. Tutto questo purtroppo è negato ai bimbi che vivono la guerra, che spesso hanno come unico loro orizzonte le macerie dei conflitti.

Tener viva la Meraviglia del Bambino fa sì che egli stesso possa andare oltre le macerie così da immaginare un mondo quantomeno diverso, alternativo alla desolata distruzione che quotidianamente lo circonda, convinti che un Bimbo a cui regali meraviglia, diventa portatore sano di Pace.

Per tale avvenimento vi sarà il supporto dell’Istituto comprensivo di Marsicovetere, dell’Amministrazione Comunale e, naturalmente, dell’Associazione “Per far Sorridere il Cielo” – Claun il Pimpa – Odv, che nasce con l’obiettivo di prendersi cura di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici in conseguenza di una guerra vissuta o che stanno ancora vivendo.