Neet, Basilicata regione con i numeri migliori al Sud

“In Basilicata il numero dei Neet (i giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano, non studiano e non sono neanche impegnati in uno stage o in un tirocinio) è leggermente calato ma la questione resta ancora molto importante e prioritaria”. Lo ha scritto, in un comunicato, l’eurodeputata Chiara Gemma. “Nel 2022 – ha aggiunto – era in questa situazione il 20,6% dei giovani lucani e, pur se rispetto al 2021 c’è stato un importante calo del 4,1% che ha classificato la regione nella posizione migliore rispetto alle altre realtà del Sud, la questione resta tra le priorità da affrontare. Una prima risposta è arrivata dal governo Meloni grazie al Decreto Lavoro del 4 maggio scorso che prevede un bonus a favore delle aziende che assumeranno ragazze e ragazzi nel periodo primo giugno 31 dicembre 2023”.

Occupazione femminile, Basilicata migliore regione del Sud

Secondo un’indagine del Sole24Ore, la Basilicata è la seconda regione italiana a fare peggio nel divario occupazionale di genere. Ma il tasso di occupazione è tra i migliori del Sud:

Occupazione maschile 66,2%

Occupazione femminile 39,9%

Disoccupazione in Basilicata poco sopra la media UE

Basilicata 7,1%

UE 6,2%

Fonte Eurostat

Anno 2022