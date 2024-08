Navette da Potenza per l’aeroporto di Salerno

A partire dal 12 agosto prossimo saranno attivi collegamenti bus tra Potenza e l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi, a Pontecagnano. Lo annuncia l’assessore regionale ai Trasporti, Pasquale Pepe: “Il servizio navetta – spiega Pepe – s’inserisce in un contesto più ampio di collegamenti che la Regione Basilicata sta garantendo nell’ottica di agevolare gli spostamenti dei lucani verso gli aeroporti più vicini, a cominciare da quello di Bari Palese per il quale è stato implementato il servizio con due nuove coppie di corse”.

Per l’aeroporto Costa d’Amalfi i pullman partono dal terminal bus di viale del Basento alle 5.50, alle 6.30, alle 13.50 e alle 18. Da Pontecagnano, invece, i bus diretti a Potenza, partono alle 15.00, alle 15.40 e alle 19.30. In andata e ritorno sono previste fermate intermedie agli svincoli di Picerno, Sicignano e Battipaglia. Il servizio si effettua dal lunedì al sabato tranne la corsa di ritorno delle 19.30 (dall’aeroporto verso Potenza) che si effettua tutti i giorni compresa la domenica e i festivi.

“L’obiettivo – conclude l’assessore Pepe – è quello di consentire ai cittadini lucani di raggiungere più agevolmente gli aeroporti vicini. Il collegamento bus con Pontecagnano sarà in via sperimentale per poter testare il flusso di utenti, tra pendolari e turisti, in modo da tarare il servizio in base all’esigenza e alla quantità dei viaggiatori”.

Il Capogruppo regionale del Pd Lacorazza: “Le navette siano gratuite per le studentesse e gli studenti”

“Avevamo chiesto al presidente Bardi di cambiare posizione rispetto all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi a Pontecagnano. Avevamo posto la necessità di istituire navette e avere collegamenti efficienti ed efficaci. Nel primo caso abbiamo apprezzato il contrordine del presidente Bardi, andando incontro anche ad una nostra richiesta. Cosi come nel secondo caso, evidentemente collegato al primo, valutiamo la direzione intrapresa dall’assessore regionale Pepe un passo nella direzione da noi auspicata ma, tuttavia, restano verifiche e monitoraggi da fare affinché i collegamenti siano efficaci, sostenibili ed efficienti anche in relazione ad altre destinazioni. In questo caso rimane anche da chiarire – dal comunicato non si evince – se siamo in presenza di nuovi collegamenti o di fermate intermedie di linee già esistenti. Rilanciamo inoltre per le navette per e da Pontecagnano la gratuità per le studentesse e gli studenti. Resta, come abbiamo sollecitato da tempo e scritto in una interrogazione, una valutazione ed una strategia complessiva sul sistema dei trasporti lucani dopo gli errori ed i ritardi collezionati in questi anni, che si rende ancora più evidente perché, oltre la Città di Potenza, anche il territorio richiede collegamenti per e da Pontecagnano”.