Natale al Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri. Eventi dal 16 al 30 dicembre

Sabato 16 dicembre 2023 la Direzione Regionale Musei della Basilicata darà avvio agli eventi del periodo natalizio presso la Sala Conferenze del Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri.

Il primo evento Grumentum e le bellezze paesaggistiche: analisi territoriale per una rete turistica – a partire dalle ore 10:00 – propone un dialogo su una ricognizione di un territorio vasto, oggetto già di analisi da parte dell’Associazione DNA Maratea, con il lavoro “Vivi le muse – turismo multimediale in un territorio molto interessante del Mezzogiorno d’Italia”. La guida, a cura di Pompeo Limongi, è finalizzata a individuare e valorizzare le peculiarità del territorio con potenziale turistico, disseminate nei dintorni di Grumentum, centrale nella “Mappa delle meraviglie” prodotta da DNA Maratea. Interverranno Antonio Imperatrice (sindaco di Grumento Nova), Francesco Tarlano (Direttore del Museo e del Parco), Gianni Lacorazza (Fondazione Appennino), Pompeo Limongi (geologo), Mimmo Longobardi (artista) e Pasquale Persico (economista).

Il 17 dicembre – alle ore 9:30 – si svolgerà l’evento Grumentum: un patrimonio archeologico per tutti in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità (del 3 dicembre) e della Giornata Nazionale del Cieco (del 13 dicembre). Nell’ottica di vivere un museo accessibile a tutti, saranno presentati i nuovi contenuti Braille e multimediali volti a favorire la conoscenza del patrimonio archeologico dell’Alta Val d’Agri. Successivamente, si svolgeranno visite guidate al Museo indirizzate anche a persone non vedenti o ipovedenti, con percorsi tattili. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS, Sezione Territoriale Potenza. Interverranno il Presidente, dott. Luciano Florio, e il direttore del Museo.

Il 19 dicembre a partire dalle ore 09:30, l’atmosfera natalizia invade il Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri con il supporto degli studenti dell’I.C. “Leonardo Da Vinci”, sedi di Tramutola e Grumento Nova, che allestiranno un albero di Natale “alternativo”, con decorazioni a tema archeologico realizzate dagli alunni. L’occasione è finalizzata, tramite un approccio ludico e artistico, a trasmettere l’importanza del patrimonio culturale alle giovani generazioni.

Il 22 dicembre – a partire dalle 16:30 – si terrà l’evento “La musica in alta Val d’agri tra antico e contemporaneo: l’arpa popolare viggianese” che punta a dare visibilità alla tradizione musicale in alta Val d’Agri, in particolare alla riscoperta della tradizione dell’arpa popolare viggianese. L’evento è organizzato dalla Direzione regionale Musei della Basilicata in collaborazione con il Comune di Viggiano, l’Associazione Arpa Viggianese e l’autore del libro “Victor Salvi, il signore della Arpe”, Biagio Russo.

Il dialogo sulla musica ha inizio con un cenno all’antico per poi lasciare spazio al contemporaneo, dall’arpa viggianese al “signore delle Arpe”. L’evento sarà allietato da un sottofondo musicale proposto dall’Associazione Arpa Viggianese. A seguire, si svolgerà una visita guidata in notturna lungo il percorso illuminato nel Parco Archeologico di Grumentum.

Infine, i giorni 27 e 30 dicembre, il Parco Archeologico di Grumentum sarà aperto dalle 16:00 alle 19:30 per fruire delle visite guidate in notturna lungo il percorso illuminato.