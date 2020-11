Nasce la Rivista trimestrale RISK ELABORATION. Strategie integrate per la resilienza

È appena uscito il primo numero in versione cartacea affiancato dalla versione digitale sul sito web www.riskelaboration.it.

La rivista edita dal Gruppo Lucano di Protezione Civile, è stata fondata dal prof. Enzo Vinicio Alliegro, docente di antropologia culturale presso il dipartimento di Scienze Sociali della Federico II di Napoli.

Nasce dall’esigenza di una “sintesi analitica” dell’esperienza maturata dal Gruppo Lucano e ha lo scopo, come dichiarato dal Presidente del Gruppo Lucano, dott. Giuseppe Priore, di “contribuire ad innestare sulla passione collettiva, derivante dall’esperienza ultradecennale del Gruppo Lucano, riflessioni e conoscenza approfondite, di cui l’intera società deve disporre, in modo che la conoscenza possa proficuamente farsi coscienza e coesione umana”.

Il periodico, patrocinato da tre parchi nazionali (Pollino, Appennino Lucano e Cilento), oltre che da importanti istituti nazionali di ricerca, come ISPRA e INGV, e dalla Federico II di Napoli, nelle intenzioni del suo fondatore, a partire da una prospettiva specificatamente pluridisciplinare ed interistituzionale, intende interrogare ed affrontare una serie di problematiche che attraversano le politiche di Risk Reduction, puntando l’attenzione su approfondimenti che tengano assieme la dimensione metodologica ed operativa con quella di ordine teorico e concettuale.

Consapevoli che nel pianeta si sia venuta radicando una “sindrome del rischio”, sindrome complessa e sfaccettata che non sempre ha prodotto opportune attività di analisi critica, di sensibilizzazione e prevenzione, Risk Elaboration intende porsi quale “laboratorio sperimentale” volto a discutere in maniera innovativa i temi cari al sistema nazionale di protezione civile.

In particolare, a partire dalla necessità di promuovere una visione plurifattoriale dei tematismi in gioco, Risk Elaboration intende non eludere la complessità degli ambiti trattati, riconoscendo le insidie insite in un riduzionismo tecnico-scientifico, talvolta non sufficientemente ricettivo delle componenti cognitive, simboliche e socio-culturali che attraversano il concetto di sicurezza e di protezione.

Risk Elaboration, che fa leva sulla collaborazione di tecnici e studiosi appartenenti ad università ed enti di ricerca, di operatori no profit del terzo settore, di funzionari della pubblica amministrazione nazionale e di organismi governativi internazionali, intende svolgere inoltre una importante funzione di animazione critica nei campi della coesione e dell’integrazione sociale, a partire dalla consapevolezza che le comunità locali siano interessate da debolezze che sono di ordine tanto strutturale quanto immateriale.

Risk Elaboration, pertanto, procederà con una particolareggiata mappatura non sono soltanto delle criticità ambientali ed ecologiche intese in senso lato, ma anche del depauperamento demografico, cognitivo e civile, etico e morale, che attenta quotidianamente alla qualità della vita, al senso di protezione delle collettività e alla stessa visione di futuro.

Il primo numero, aperto dal Rettore della statale di Milano, il filosofo Elio Franzini, annovera contributi importanti sul rischio Natech, i cambiamenti climatici, il covid 19, ecc., oltre ad una serie di approfondimenti su concetti fondamentali per il mondo della protezione civile, quali rischio, resilienza, vulnerabilità, disastro, affidati a docenti di varie università italiane.

Con la diffusione on line e off line della rivista Risk Elaboration, il “Gruppo Lucano” si propone di sollecitare il confronto e il dibattito qualificato sulla crescita olistica ed ecosostenibile dei territori, puntando sulla valorizzazione sistematica del capitale umano.

La promozione di una strategia che punti sulla piena convergenza tra politiche top down e bottom up, la stessa che ha consentito il conseguimento di importanti traguardi internazionali, costituisce l’asse centrale intorno a cui Risk Elaboration ancora la propria mission.