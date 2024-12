Morte bianca in Valtellina: perde la vita un operaio lucano nel cantiere della tangenziale di Tirano

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nel cantiere Anas per la realizzazione della nuova tangenziale di Tirano (Sondrio), in Valtellina, opera strategica per i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. La vittima è Salvatore Briamonte, 65 anni, originario di Sant’Arcangelo, in provincia di Potenza.

La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine. Nonostante il rapido intervento dei sanitari dell’AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), l’operaio non ce l’ha fatta. Le autorità competenti stanno lavorando per chiarire le cause e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.

Questo tragico evento si aggiunge alla lunga lista di “morti bianche” che continuano a funestare il mondo del lavoro, sollevando interrogativi urgenti sulla necessità di maggiori controlli e misure preventive nei luoghi di lavoro.