Approvato a maggioranza l’ordine del giorno collegato al ddl sulla Legge di Stabilità regionale 2020 del consigliere di Fratelli d’Italia su “Misure dirette a contenere l’estensione del contagio da Covid 19”

Con l’ordine del giorno presentato dal consigliere Vizziello, il Consiglio impegna la Giunta regionale “ad estendere la procedura di esecuzione dei test atti ad individuare la presenza del virus Covid 19 anche ai soggetti che non presentano una sintomatologia collegabile a quella propria di detto virus e che appartengono al personale sanitario, a quello delle forze dell’ordine e a quanti sono addetti all’esercizio della attività di somministrazione di beni di prima necessità così come individuati dai decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri a tutt’oggi emanati”.





Si impegna, altresì, la Giunta “ad avvalersi, per l’effettuazione di detta attività di screening, di tutte le strutture regionali pubbliche dislocate nei due Capoluoghi di Provincia che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico scientifici previsti dalla legge ed in grado di garantire la certezza del risultato e la salute dei soggetti sottoposti a detti test”.