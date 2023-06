“Memorial Severino Notarfrancesco” – il ricordo, lo sport e la solidarietà

Sabato 1 e Domenica 2 luglio 2023 a Paterno saranno due giornate dedicate al ricordo di Severino Notarfrancesco, già sindaco del comune di Paterno e Consigliere provinciale, persona legatissima al mondo dello sport, scomparso poco meno di un anno fa dopo aver lottato a lungo e con coraggio contro un male incurabile; E il modo migliore per ricordarlo sarà proprio attraverso la loro sua passione, lo sport.

Nelle due giornate andranno in scena due eventi sportivi: Il Gran Galà hockey paraolimpico lucano, un Triangolare di hockey paraolimpico tra le formazioni “Le Gazzelle” Val d’Agri-Lauria, “Noi gli speciali” Melfi e “tenente Remo Righetti” Melfi;

Domenica ci sarà la seconda edizione della Paterun, gara su strada di 9,9 km, che dopo il successo della prima edizione con oltre 100 partecipanti provenienti da tutto il sud Italia si ripete su di nuovo circuito; Anche quest’anno vi saranno eventi paralleli come la Fitwalking, camminata/corsa non competitiva di 2,4 km aperta a tutti e le gare di corsa dei bambini dai 4 ai 16 anni. A tutti i partecipanti verrà consegnato un pacco gara.

Durante l’intera giornata, in collaborazione con l’Associazione di volontariato “La Fenice-Insieme agli ultimi“, sarà possibile donare le scarpe da running (per adulti e bambini) da destinare agli ospiti dei centri di accoglienza.

Le due serate si concluderanno in musica con gli spettacoli de “I DAMON” cover band dei Nomadi (sabato sera), e “Gli Amarimai” famoso gruppo falk lucano (domenica sera).

È doveroso ringraziare la Federazione Hockey, l’associazione Formamentis, l’AVIS, la ProLoco Terra dei Padri e il Comune di Paterno per l’aiuto e la collaborazione per l’organizzazione della manifestazione.