MAX GAZZÈ arriva in Basilicata per l’unica tappa estiva in regione

Domenica 15 giugno Max Gazzè porterà a Castelsaraceno (PZ) un concerto imperdibile dove la magia della musica incontra la bellezza dell’arte e della cultura.

L’artista si esibirà con lo spettacolo “Musicae Loci” accompagnato dalla Calabria Orchestra. L’evento ad ingresso gratuito si terrà a Piazza Piano della Corte con inizio alle ore 22.00.

Dopo il successo della scorsa estate, Max Gazzè torna con “Musicae Loci”, il progetto live musicale e culturale che ha unito le sue note con le orchestre popolari e le tradizioni locali.

Noto per l’innovazione e la capacità di fondere diversi generi musicali, Gazzè torna ad immergersi nei territori di tutta Italia. Affiancato dalle migliori Orchestre Popolari della penisola, l’artista porterà sul palco le sue canzoni in una veste inedita, che assorbirà colori e suoni tipici delle diverse zone in cui lo spettacolo verrà ospitato con contaminazioni e suggestioni ogni volta diverse. Un progetto culturale legato al territorio, inteso non solo come area geografica ma soprattutto come terra di storia, musica e arte.

Ottoni e percussioni, tamburelli, organetti, violini e chitarre battenti si fonderanno con le sonorità di Gazzè per un concerto in ogni tappa nuovo e spettacolare. Spaziando tra stili ed epoche diverse, ogni live avrà una versatilità musicale particolare dove i ritmi colorati e ipnoticamente ripetitivi degli strumenti più tradizionali e delle percussioni si uniranno al background sonoro dell’artista. Così, in una commistione reciproca di note, le orchestre ridisegneranno con nuove sfumature i brani del cantautore e lui reinterpreterà alcune delle canzoni più rappresentative della tradizione locale.