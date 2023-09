“MarielEmozioni: tante emozioni.. d’oro zecchino”, sabato 16 settembre a Sasso di Castalda

Sabato 16 Settembre, a partire dalle ore 17, presso il Teatro “Mariele Ventre” di Sasso di Castalda, avrà luogo l’evento “Focus On – MarielEmozioni: Tante emozioni di oro zecchino.”

Un viaggio attraverso laboratori esperienziali inserito nel progetto “Sawabona”, che afferisce alla campagna di politiche sociali “Nessuno è da solo” messa in atto dall’ Amministrazione comunale di Sasso di Castalda e gestito dalla coop. “Ethos” di Potenza.

L’idea del progetto nasce dall’esigenza di mettere in campo attività educative a supporto delle fasce di età più fragili e delicate, bambini e adolescenti, che hanno subito ricadute negative dovute alla pandemia e alla guerra.

Il laboratorio di natura socio/educativa è stato ideato e condotto da Maddalena Langone, Consulente Familiare A.I.C.C.eF. (Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari) e da Maria Pascale assistente co-conduttrice.

Hanno partecipato ai laboratori bambini preadolescenti di età compresa tra i 6 e 10 anni.

Tutte le attività si sono sviluppate intorno alla figura di Mariele Ventre, storica direttrice ed educatrice del piccolo coro dell’Antoniano originaria di Sasso di Castalda.

L’occasione sarà utile anche per presentare i risultati del lavoro svolto.

Voglio ringraziare gli organizzatori, in particolare Maddalena Langone, per avermi offerto l’opportunità di moderare questo importante momento di confronto su un tema centrale per il futuro delle nuove generazioni.