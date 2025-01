Lite in un bar di Potenza, Questore emette provvedimento di divieto di accesso ai pubblici esercizi per un giovane

Il Questore di Potenza, Giuseppe Ferrari, nei giorni scorsi, ha emesso un provvedimento di divieto di accesso ai pubblici esercizi ex art. 13 bis del D.L. nr. 1.

Destinatario del provvedimento di D.A.C.Ur un giovane residente in un paese limitrofo al capoluogo che ha creato, con il suo comportamento, pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico in un locale molto frequentato della città di Potenza.

I fatti risalgono ad alcune settimane fa, quando nel predetto locale situato in una zona residenziale della città, è iniziata un’accesa discussione tra alcuni clienti, che sembravano in stato di ebbrezza, e il personale in servizio. La lite verbale avveniva alla presenza di diversi avventori e pare essere scaturita da motivi futili, quali la precedenza nella somministrazione di bevande. Lo stato di tensione proseguiva poi all’esterno del locale, ove si creavano ancora pericoli per l’incolumità degli astanti.

L’immediato intervento di un equipaggio della squadra volante della Questura di Potenza evitava che la situazione peggiorasse. Grazie alle testimonianze delle persone presenti e alla visione delle telecamere di sicurezza, è stato possibile ricostruire l’accaduto ed identificare il principale autore dei fatti. A quest’ultimo, dopo un rapido procedimento a carattere amministrativo, è stato inibito l’accesso a tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, o in uno dei pubblici esercizi commerciali indicati nell’art. 5 comma I lettere a-b-c-d della L. 287/1991 individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati che, per la circostanza, ricadono nell’area della zona cittadina di Poggio Tre Galli, nonché di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l’accesso, per la durata di due anni.