L’Inter Club “J.Zanetti” di Tramutola premiato a San Siro

MILANO – L’Inter Club “Javier Zanetti” di Tramutola festeggia i primi 10 anni di attività.

Prima del fischio di inizio del match di Campionato valido per la ventitreesima giornata che vedeva impegnate sul prato di S.Siro Inter e Udinese, c’è stato spazio per un momento molto emozionante per i soci dell’Inter Club “J.Zanetti” di Tramutola.

Il Presidente Vincenzo Nicoletti, accompagnato da una folta delegazione di tesserati, è stato premiato dalla società FC Internazionale con una maglia celebrativa.

Momenti particolarmente toccanti per celebrare sul campo i primi dieci anni di un’attività che è andata oltre il sostegno ai colori nerazzurri: tante sono state le manifestazioni sportive, di carattere sociale e di promozione territoriale che hanno visto protagonista l’Inter Club “Javier Zanetti” in questa prima decade di vita del sodalizio.

Un premio ampiamente meritato, dunque.

I soci hanno comunicato, attraverso questa breve nota pubblicata su Facebook, tutta la loro soddisfazione:

“Festeggiamo il 10 anniversario con una bella vittoria. Premiati in campo. Sbandieratore di club il socio Luigi Parente e welcome team Benedetta Falvella, a cui il nostro ringraziamento. Desideriamo ringraziare tutti i soci che hanno partecipato a questa trasferta , motivo di orgoglio per tutti noi. Un grazie a tutti i tesserati che in questi anni ci hanno sostenuto. Forza Inter.”