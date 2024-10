Lavoro a Tempa Rossa: la posizione di TotalEnergies

In riferimento alle recenti esternazioni delle organizzazioni sindacali espresse a mezzo stampa, TotalEnergies EP Italia chiarisce la propria posizione sugli argomenti trattati e fornisce alcune precisazioni sul contesto organizzativo dello stabilimento.

A oggi l’occupazione diretta e indiretta (permanente e temporanea) dell’impianto Tempa Rossa supera i 700 lavoratori.

In questo contesto, la conclusione di una specifica commessa riguardante attività di costruzione ha determinato la naturale e conseguente riduzione del numero di lavoratori da impiegarsi. Il carattere temporaneo delle attività di costruzione è la principale ragione per cui TotalEnergies si avvale di appaltatori specializzati, in grado di gestire le periodiche variazioni occupazionali; in questa occasione, la società ha chiesto loro di ridimensionare le risorse presenti presso l’impianto per un totale di 30 lavoratori, favorendone, ove possibile, l’impiego in altri siti.

Contrariamente a quanto riportato, il ridimensionamento di cui sopra coinvolge una porzione della forza lavoro che non può ritenersi comparabile al numero totale dei lavoratori impegnati nell’impianto che contribuiscono in maniera significativa ai livelli occupazionali nel territorio.

TotalEnergies EP Italia riconosce l’importanza dell’occupazione per le persone coinvolte e per la comunità locale, ribadendo il proprio impegno nell’ambito del Protocollo di Trasparenza firmato nel 2020 insieme alle autorità regionali, ai comuni della Concessione Gorgoglione, alle parti sociali e alle associazioni industriali.

In tal senso, la Compagnia ha proposto una soluzione rispettosa della normativa vigente garantendo continuità lavorativa a 10 lavoratori (da individuare tra quelli che hanno maturato i requisiti previsti dalla clausola sociale) e l’inserimento degli altri in posizione prioritaria nella lista delle risorse che saranno coinvolte nelle previste nuove attività dell’impianto, in coerenza con le proprie competenze tecniche e professionali.

La Società continua a offrire occupazione di qualità sul territorio e confida di mantenere in futuro questo impegno grazie alle prossime attività pianificate a sostegno della produzione dell’impianto, riferibili, in particolare, alla proposta del nuovo pozzo Gorgoglione 3.

TotalEnergies EP Italia, grata nei confronti delle risorse che la supportano nell’attività produttiva, intrepreta la propria presenza in Basilicata con responsabilità, ricercando, da sempre, un dialogo costruttivo con il territorio che la ospita.