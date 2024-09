Lavoratori della Revisud in presidio nella zona industriale di Viggiano

Lunedì 30 settembre, a partire dalle ore 8:00, i lavoratori della Revisud, azienda che opera all’interno dei cantieri Eni in Val d’Agri e a Roseto/Candela, terranno un presidio nel piazzale antistante la sede Eni di Viggiano per manifestare il proprio dissenso rispetto alla situazione insostenibile che stanno vivendo. Da tempo, -spiega la Uilm in una nota-la Revisud presenta problemi economici e finanziari, con continui ritardi nei pagamenti degli stipendi e gravi inadempienze contrattuali. In particolare, in passato non sono stati regolarizzati gli obblighi relativi ai fondi previdenziali complementari Cometa e Metasalute, come previsto dai contratti collettivi di lavoro. I lavoratori denunciano una situazione diventata insostenibile nell’ultimo anno.