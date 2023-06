La società sportiva dimostra già il suo ruolo da protagonista nell’hockey su prato: dal gemellaggio con il CUS Torino alle donazioni rotariane

La Polisportiva Valdagri dimostra sempre di più il suo ruolo centrale nell’hockey sul prato lucano, ma mostra, al contempo, vicinanza del territorio e delle associazioni presenti ed apertura verso nuove sezioni sportive. In merito al rapporto sinergico con il territorio della Val D’Agri la società ha ricevuto alcune donazioni, segnale di stima e propensione alla crescita della stessa. Il Rotary Club Val D’Agri, da sempre vicino e attento al territorio, ha donato 300 euro alla nascente Polisportiva Valdagri. Già durante la conferenza stampa il Presidente del Rotary Club, Giovanni Vita, si era mostrato vicino alla Polisportiva sposando le cause promosse dalla stessa, riguardanti l’inclusione, attraverso lo sport, di ragazzi e bambini abili e meno abili. Vicinanza ora mostrata concretamente con questa donazione. Presente durante la cerimonia il vice Presidente della società sportiva, Teresa Mazziotta, la quale ha dichiarato di essere stata <<onorata di aver ritirato questo riconoscimento che inorgoglisce la Polisportiva tutta, perché il fermento positivo che si sta generando non è indifferente. >> Ma non è l’unica donazione che attesta la vicinanza alla società e alle cause nobili da essa promosse e sostenute: il notaio Angelo Pasquariello, che sta curando tutti gli adempimenti della Polisportiva, da subito colpito dalle iniziative promosse, ha donato ben 500 euro. Tutta la Polisportiva Valdagri pertanto ringrazia il Rotary Club Val D’Agri e il notaio Pasquariello. Ma non sono le uniche novità riguardanti la società che, pur nascendo con l’intento di occuparsi di hockey sul prato, si è sempre mostrata aperta a nuovi indirizzi sportivi, ed infatti <<è nata anche una sezione che si occuperà di acrobatica aerea-spiega Giuseppe Abelardo, Presidente della Polisportiva Valdagri – grazie all’incontro con Angela Carbone,presente già alla nostra prima conferenza stampa. Una sezione già attiva, che conta ben quattro atleti. La nostra Polisportiva punta molto sui giovani ed ha, nel suo DNA, l’inclusione e la volontà di aiutare, attraverso le pratiche sportive, i ragazzi più sfortunati. Il 25 e il 26 agosto peraltro ci saranno altre due bellissime novità,ma più che le parole sarà il nostro operato e le nostre iniziative a parlare per noi . >> In conclusione è notizia di ora che la Polisportiva ha sottoscritto un accordo di gemellaggio con la sezione hockey del CUS Torino. Durante la stagione sportiva 2023/24 prenderà il via il progetto “Mens sana in corpore sano”, che permetterà a due atleti cussini e due della Polisportiva Valdagri (di età compresa tra i 10 e i 14 anni) di essere ospitati per una settimana dalla società gemellata. I “vincitori” verranno scelti in base al loro rendimento scolastico e al loro impegno nel corso degli allenamenti, secondo regole che verranno comunicate entro settembre. <<L’idea, per il futuro, sarà quella di dare il nostro contributo come CUS Torino alla crescita dei tecnici e degli atleti della Polisportiva Valdagri-spiega il Direttore Sportivo Stefano Ferrero- e magari dare loro la possibilità di un futuro a Torino attraverso un percorso di studi universitario, seguendo le orme di un loro corregionale che è diventato un simbolo della nostra società: il presidente Riccardo D’Elicio. >> <<Il Presidente del CUS è Lucano come noi-afferma invece il Presidente della Polisportiva Valdagri.- Il progetto che avevo in mente “Mens Sana in corpore sano ” è piaciuto molto a loro e ci ha permesso di concretizzare questo gemellaggio che consentirà scambi e sinergie tra le due società. Orgoglioso di essere stato il filo conduttore di questo gemellaggio, in qualità di ex direttore sportivo del CUS Torino, e di rappresentare la Basilicata in questa nuova avventura dell’hockey che ci vede già protagonisti. Non siamo migliori ma siamo diversi. >>