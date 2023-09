La rassegna di balli e canti tradizionali a Matera domenica 10 settembre

A conclusione dei festeggiamenti in onore del Dio Salvatore, che si svolgono per lunga tradizione a Colle Timmari la prima o la seconda domenica di settembre, il 10 settembre, per questa edizione del 2023, è in programma, a cura dell’Associazione “Verde Colle Timmari, uno spettacolo che vedrà protagonisti alcuni artisti e gruppi musicali tra i più rappresentativi del panorama cella canzone popolare e d’autore del territorio lucano e pugliese. Si tratta quindi di una rassegna di canti e balli tradizionali locali, nei quali anche il pubblico sarà coinvolto, partecipando alle danze collettive nello spazio appositamente predisposto. Si alterneranno, fra gli altri, Rosalba Santoro (accompagnata dal chitarrista Alessando Musci), Rino Locantore e la Scettabband, Emilio Lastrucci, Maria Antonietta Silletti, la Fratellitutti Band. La serata avrà inizio alle 7.30, con una presentazione dell’iniziativa del presidente dell’associazione, Rocco Festa, e un’introduzione della rassegna di Emilio Lastrucci, suo organizzatore, cui seguirà una bella serata, che si concluderà intorno alle 24.00. Saranno presenti stand gastronomici per la degustazione di piatti locali e l’acquisto di prodotti tipici, curati da Slow Food, dall’associazione stessa e da S&P Ristorazioni. L’ingresso alla manifestazione è libero.