La Basilicata con l’Rt italiano più alto

Per settimane, durante la prima ondata della pandemia da coronavirus e durante un’estate praticamente “covide free“, è stata all’ultimo posto tra le regioni italiane per l’Rt. E, invece, calcolato al 4 novembre, l’indice di contagiosità consegna ora la Basilicata un non invidiabile primato.

L’Rt a 1,46 (rispetto all’1,18 della media nazionale) fa tuttavia segnare un miglioramento rispetto ai precedenti aggiornamenti e così la regione resta zona arancione e, almeno per ora, non diventa rossa così come si era paventato nei giorni scorsi.

Indice Rt regioni al 4 novembre

Se prendiamo la stima puntuale calcolata al 4 novembre, l’indice è in calo un po’ ovunque, con 4 regioni che sono già scese sotto l’1 il che significa che siamo teoricamente di fronte a una fase calante della cruva dei contagi. Sono Lazio (0,82), Liguria (0,89), Molise (0,94) e Sardegna (0,79).

Abruzzo 1,32

Basilicata 1,46

Calabria 1,06

Campania 1,11

Emilia-Romagna 1,14

Friuli- Venezia e Giulia 1,27

Lombardia 1,15

Marche 1,17

Piemonte 1,09

Provincia Bolzano 1,16

Provincia Trento 1,03

Puglia 1,24

Sicilia, 1,14

Toscana 1,31

Veneto 1,16

Umbria 1,06

Val d’Aosta 1,14.

Settimana 9-15 novembre: indice Rt

Abruzzo: 1.29

Basilicata:1.54

Calabria: 1.09

Campania: 1.13

Emilia Romagna: 1.2

Friuli Venezia Giulia :1.29

Lazio: 0.9

Liguria: 0.92

Lombardia: 1.25

Marche: 1.27

Molise: 1.05

Piemonte:1.1

PA Bolzano: 1.22

PA Trento: 1.07

Puglia: 1.24

Sardegna: 0.84

Sicilia: 1.13

Toscana: 1.44

Umbria:1.09

Valle d’Aosta:1.23

Veneto: 1.23

Il monitoraggio Iss in Pdf

Classificazione-del-rischo-della-resilienza-EPI_20 novembre 2020