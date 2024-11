Inaugurata oggi a Lauria la pista di atletica leggera

In mattinata si è tenuta l’inaugurazione della Pista di Atletica, evento sentito e partecipato della comunità e dalle autorità. Alle 9:30 sono stati accolti i ragazzi delle scuole medie in preparazione dell’open day dedicato ai ragazzi che si è svolto a conclusione dell’inaugurazione e che ha visto i piccoli atleti svolgere i 60 metri piani coordinati e supportati dagli istruttori del CAL.

“Oggi non c’è chi questa pista ha voluto con tutte le sue forze, -commenta il Sindaco Gianni Pittella- con la passione straordinaria che ha segnato la sua Intera esistenza, Domenico Forestieri. E non ci sono Vito Sisinni e altri ancora, Pastoressa, che ci stanno guardando da lassù e a cui dedichiamo la nostra gratitudine per aver tenuto alta la bandiera dello sport a Lauria.” La cittadinanza ha assistito all’inaugurazione e alle attività dei ragazzi dagli spalti, al termine delle attività dei ragazzi i cancelli della pista sono stati aperti a tutti per la prima passeggiata, qualcuno ha azzardato anche un accenno di corsa lenta.

“L’inaugurazione rappresenta per il nostro Club un tornare a casa dopo tanto tempo. Siamo felicissimi -dichiara il Presidente del Club Atletico Lauria Tiziano Forestieri- di poter riprendere l’attività nuovamente in un posto sicuro, su una pista di Atletica all’avanguardia. La nostra promessa è che faremo il massimo per far sì che il Campo Scuola ‘G. Pastoressa’ torni ad essere, come lo è stato in passato, un centro di aggregazione per la comunità, un centro dove sono state scritte bellissime storie di sport e di vita. Abbinare alla cerimonia di apertura un open day dedicato ai ragazzi delle scuole medie va in questa direzione. In qualità di Presidente del Club Atletico Lauria voglio ringraziare tutte le persone che hanno lavorato affinché la struttura potesse riaprire, in particolar modo il compianto Presidente Domenico Forestieri che ha speso una vita su e per l’impianto”

Hanno preso la parola prima del taglio del nastro e ribadendo l’importanza sportiva e sociale della pista: Marcello Pittella, presidente del Consiglio regionale di Basilicata; Angelo Lamboglia, già Sindaco di Lauria; e Giuseppe Daraio, presidente FIDAL Basilicata. Oltre ai padroni di casa Tiziano Forestieri Presidente CAL e il Sindaco Gianni Pittella. Un ringraziamento speciale a Leopoldo Desiderio, presidente CONI Basilicata; Sandrino Caffaro, presidente ASC Eps; e Matteo Trombetta, presidente Sport e Salute Basilicata. Hanno condotto l’evento Simona, Ermanno e Giacomo che hanno chiamato al microfono tanti protagonisti dell’atletica dalla nascita nel 1968. Presenti anche i rappresentati degli studenti delle scuole superiori di Lauria.

“Guardiamo in avanti, la pista è al servizio dell’intera comunità della valle. Sono e siamo felici e fieri che Tiziano abbia deciso con determinazione e amore di seguire le orme di Domenico! E’ il frutto del lavoro di tutti -conclude il Sindaco Pittella- ed io sono onorato di favorire con l’ascolto e il confronto il contributo di tutti.”