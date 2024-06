In Basilicata 10.570 assunzioni per il trimestre estivo

Saranno 3.720 le nuove assunzioni (delle quali il 16 per cento stabili e l’84 per cento a tempo determinato) in Basilicata nel mese di giugno, con un trend positivo di 100 unità rispetto al 2023, mentre la cifra salirà fino a 10.570 nel periodo fino ad agosto, con un +540 rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno.

E’ quello che emerge dal Bollettino di Excelsior Informa, redatto mensilmente dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dalle Camere di commercio su indicazione delle stesse aziende, il 51 per cento delle quali ha previsto di avere difficoltà nel trovare i profili desiderati.

Le nuove assunzioni riguarderanno per il 64 per cento il settore dei servizi e per l’80 le imprese con meno di 50 dipendenti; l’undici per cento sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota di poco inferiore alla media nazionale e il 33 per cento saranno destinati ai giovani con meno di 30 anni, mentre l’otto per cento sono laureati.