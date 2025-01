In arrivo 285 milioni per le imprese lucane

Per i primi sei mesi del 2025 la Regione Basilicata stanzierà per le imprese 285 milioni di euro. Saranno contributi in conto capitale da assegnare con 24 bandi in diversi settori.

L’hanno annunciato il presidente della Giunta Regionale Vito Bardi e l’assessore Francesco Cupparo, a confronto ieri con Confindustria Basilicata.

“La crisi che sta attraversando il settore automotive – ha detto Bardi – ci impone di riflettere seriamente sul nostro futuro produttivo. È evidente che dobbiamo esplorare nuove strade e diversificare le nostre attività economiche”. In questo contesto, Bardi ha annunciato di aver chiesto un incontro privato con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per discutere la possibilità di un investimento significativo in Basilicata, simile a quello che avvenne con l’arrivo della Fiat nel 1993.

“Quell’investimento – ha detto il presidente – fu un punto di svolta per la nostra economia e credo fermamente che si possa replicare con successo attraverso nuove iniziative. È fondamentale individuare alternative imprenditoriali che siano valide sia dal punto di vista competitivo che occupazionale. Dobbiamo puntare su settori innovativi e sostenibili, come l’aerospazio che già pone la Basilicata tra le regioni più dinamiche. Il nostro territorio – ha aggiunto – ha tutte le potenzialità per attrarre investimenti importanti e per diventare un polo di eccellenza in nuovi ambiti produttivi”.