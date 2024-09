Il presidente Pittella riceve gli atleti Palumbo e Telesca

Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pitella, ha ricevuto gli atleti lucani Francesca Palumbo e Donato Telesca. Il Presidente dell’Assemblea ha consegnato agli olimpionici, che con i loro esaltanti traguardi hanno portato il nome della Basilicata sul tetto del mondo, una medaglia commemorativa del Consiglio regionale della Basilicata.

“Palumbo e Telesca – ha dichiarato il presidente Pittella – sono due esempi di competenza tecnica e di straordinaria resilienza, la prova tangente che gli obiettivi si possono raggiungere e i sogni si possono realizzare. Questa è l’occasione giusta per ribadire quanto lo sport sia in grado di determinare. Dietro la competizione fra gli atleti ci sono valori e principi che riguardano ogni ambito della vita sociale”.

Francesca Palumbo è nata a Potenza il 10 febbraio del 1994. La schermitrice ha vinto a Parigi la medaglia d’argento nel fioretto a squadre. L’atleta potentina non è nuova a queste imprese avendo già conquistato due ori mondiali e due europei, sempre a squadre, in manifestazioni precedenti. La medaglia d’argento delle ultime olimpiadi francesi conferma e rende ancora più brillante la sua stella. Una carriera costellata di successi, a partire dal bronzo individuale dei Mondiali Under 20 di Porec nel 2013, che l’ha lanciata sulla primissima scena internazionale. Un vero talento lucano che inorgoglisce tutta la Basilicata.

Donato Telesca è nato a Pietragalla il 5 febbraio 1999. Il pesista lucano è salito sul terzo gradino del podio ai Giochi Paralimpici di Parigi del 2024. L’azzurro non ha tradito le aspettative, dopo l’argento mondiale conquistato a Dubai nel 2023, è arrivato nella Capitale d’oltralpe tra i favoriti confermandosi un fuoriclasse. Proprio a Dubai Telesca ottenne il record europeo nella categoria fino a 80 kg, sollevando 198 kg. Il campione lucano è il simbolo della Basilicata che non si arrende mai e domina su grandi palcoscenici sportivi e della vita.

Domenico Acerenza è nato a Potenza ed è cresciuto a Sasso di Castalda. Alle Olimpiadi di Parigi, l’atleta lucano ha chiuso al quarto posto la gara dei 10 km di nuoto di fondo. Avvicinatosi al nuoto all’età di cinque anni, Acerenza il 21 agosto del 2022 conquista la medaglia d’oro a Ostia, nei campionati europei di nuoto, nella 10 km (unica disciplina olimpica di fondo) in acque libere. Nella stessa competizione ha conquistato anche un’altra medaglia d’oro nella staffetta mista 4×1250 e una di argento nella 5 km. Un percorso entusiasmante con gratificanti risultati centrati sempre con

Pittella ha, infine, ringraziato Palumbo e Telesca per le mete raggiunte e per aver dato a tutta la Basilicata motivi di immensa soddisfazione e gioia sportiva. Agli atleti lucani il Presidente ha consegnato, oltre alla medaglia, il gagliardetto con i quattro fiumi della Regione Basilicata e la spilla del Consiglio regionale. Pittella ha, poi raggiunto telefonicamente l’atleta Domenico Acerenza, assente per motivi personali, invitandolo in un secondo momento ad un incontro dove celebrare ancora una volta i meriti sportivi conquistati con tanta tenacia.