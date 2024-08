Il Festival internazionale della chitarra arriva a Moliterno con la chitarrista Cristina Galietto

Il Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro (Potenza) organizzato dall’Associazione Amici della Musica del Lagonegrese, con la direzione artistica del Maestro Pino Racioppi, fa tappa per la prima volta a Moliterno (PZ) con il concerto di Cristina Galietto. L’appuntamento è per il 21 agosto alle ore 21:15 al Teatro Pino.

Cristina Galietto è una giovane chitarrista napoletana di 24 anni, “chitarra d’oro” 2021 al 26° Convegno internazionale di chitarra (CIDIM) di Milano. Arriva in Basilicata appena dopo la sua lunga tournée in Cina e prima di proseguire con i suoi concerti in Austria.

Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti alle competizioni internazionali di chitarra classica diversi primi premi: l’“Alexis Rago” International Guitar Competition di Stoccarda, l’International Competition for Young Guitarists “Andrés Segovia” di Monheim am Rhein, l’Uppsala International Guitar Festival and Competition di Uppsala e recentemente il prestigioso Primo Premio all’Eurostrings competition 2021 tenutosi a Petrer, in Spagna, per il quale è diventuta Eurostrings star 2021.

Cristina ha tenuto concerti in quartetto e concerti da solista con orchestra nella maggior parte dei paesi europei e negli Stati Uniti, esibendosi nei maggiori festival di chitarra da Madrid a Uppsala e Lidkoping, da Sarajevo a Tampere. Il suo primo Album Avant l’Aube, uscito alla fine del 2020 (Timespan recordings), include musica di compositori come Joaquin Rodrigo, Domenico Scarlatti e Alexis Rago, tutti rappresentativi di un modo intimo, delicato e passionale di sentire la musica: caratteristiche che emergono nel suo modo di suonare e dalle quali il pubblico resta ammaliato. Cristina suona uno strumento di alta liuteria realizzato dal Maestro Liutaio partenopeo Alessandro Marseglia.

Il Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro per la quarantunesima edizione, con Moliterno aggiunge una tappa importante al suo fitto calendario di appuntamenti. “Il concerto di Cristina Galietto a Moliterno” – spiega Pietro Cantisani, Presidente dell’Associazione Amici della Musica del Lagonegrese – “aggiunge valore al nostro Festival, perché amplia i luoghi scelti per i nostri concerti. Il nostro obiettivo rimane quello di portare musica di qualità ad un pubblico sempre più ampio e attento in un’area che è ancora fuori da molte programmazioni culturali”. I prossimi appuntamenti del Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro sono per il 23 agosto a Latronico (Potenza) con il concerto di Luigi Attademo e il quartetto Liskamm; il 25 agosto a Palazzo Corrado di Lagonegro con il concerto del Salzburg Trio; mentre il 27 agosto il Festival si sposta in provincia di Salerno, a Casaletto Spartano con il concerto per chitarra e sassofono di Francesco Dominici-Buraccini e Mattia Catarinozzi alla Conchiglia di Venere, per poi concludersi con il concerto del duo Colombo-Santangelo a Lagonegro il 29 agosto, sempre a Palazzo Corrado.