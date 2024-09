Il Comune di Sarconi dimezza il canone delle lampade votive attraverso un progetto di energia pulita

In un periodo in cui la sostenibilità ambientale è sempre più al centro delle politiche locali e globali, il Comune di Sarconi si distingue con un’iniziativa innovativa che non solo contribuisce alla protezione dell’ambiente, ma offre anche un vantaggio economico diretto ai cittadini. Grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico presso il cimitero comunale, il canone delle lampade votive verrà dimezzato, portando un risparmio significativo per le famiglie del territorio.

Un Impianto fotovoltaico per il Cimitero Comunale

Nel cuore del cimitero comunale è stato recentemente realizzato un impianto fotovoltaico con una potenza di 5,28 kWp, accompagnato da un sistema di accumulo da 22 kWh. Questa soluzione all’avanguardia è destinata a garantire una fornitura continua di energia pulita per le esigenze del cimitero, assicurando un’illuminazione costante e sostenibile per le lampade votive. L’energia prodotta, infatti, proviene interamente da fonti rinnovabili, riducendo così l’impronta di carbonio del comune.

Collaborazione e Investimenti per un futuro sostenibile

Questo progetto è stato possibile grazie alla collaborazione con Shell Italia E&P S.p.A. e i suoi partner, Total E&P Italia S.p.a. e Mitsui E&P Italia S.r.l., nell’ambito della concessione petrolifera “Gorgoglione”. Le aziende hanno sottoscritto con la Regione Basilicata un accordo quadro che prevede contributi compensativi per l’uso del territorio, destinati a sostenere iniziative di sviluppo sostenibile. In particolare, Shell, tramite la consociata Sonnen, ha eseguito e attuato il progetto che coinvolge anche altri edifici pubblici di Sarconi, come il plesso scolastico e la casa comunale, con un investimento complessivo di 105.086,40 € IVA esclusa.

Riduzione del canone delle Lampade votive

Questa iniziativa, fortemente sostenuta dall’Amministrazione comunale, ha portato alla decisione di abbattere il canone delle lampade votive dagli attuali 18 euro a 9 euro. Nei prossimi giorni, i cittadini riceveranno il nuovo bollettino PagoPA con l’importo aggiornato. Questa riduzione rappresenta un ulteriore vantaggio diretto per le famiglie, rendendo il servizio ancora più accessibile. L’abbassamento del canone delle lampade votive è un risultato tangibile di questo impegno verso la sostenibilità. I cittadini di Sarconi potranno usufruire di un servizio essenziale a costi inferiori, grazie a un’iniziativa che guarda al futuro con responsabilità e lungimiranza.

Il Sindaco Arch. Giovanni Tempone e l’intera amministrazione, ha espresso grande soddisfazione per il successo del progetto: “Questo impianto fotovoltaico è un passo fondamentale per il nostro comune, non solo per la sua importanza ambientale, ma anche per il beneficio economico che offre ai nostri cittadini. La riduzione del canone delle lampade votive è una misura concreta che dimostra il nostro impegno nel migliorare la qualità della vita nel nostro comune. Continueremo a lavorare per un futuro sostenibile e prospero per tutti.”