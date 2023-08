Il 25 e il 26 agosto manifestazione di sport ed inclusione a Villa d’Agri

Un grande appuntamento per celebrare lo sport e l’inclusione è previsto per questo weekend a Villa d’Agri (Marsicovetere). Venerdì 25 e sabato 26 agosto Piazza Zecchettin si animerà per sensibilizzare su tematiche importanti ma anche per mostrare varie discipline sportive al fine di avvicinare ragazzi e bambini alla loro pratica. L’intero evento sarà dedicato al ricordo del compianto Assessore allo sport del comune, Giovanni Giampietro, prematuramente scomparso pochi giorni fa. Per il 25 appuntamento per le ore 20:15,a precedere infatti la rappresentazione teatrale in due atti “Una magia che riscalda il cuore: Il Paradosso della Disabilità” di Antonio e Michele Petrocelli, un dibattito sul tema della disabilità e l’inclusione. Dopo gli interventi e i saluti del Sindaco Marco Zipparri, del Presidente della Polisportiva Valdagri Pino Abelardo, del Vice presidente Vicrio del CSI Gianni Mietitore e del Dottore Michele Germano seguirà la testimonianza di Casaletto Antonella, mamma di un bambino disabile e di Donatella Ungaro, raccontando ed anticipando lo storytelling della commedia . Ad allietare la serata anche l’esibizione musicale di Anna Miccolis.

<< Il tema trattato-ci racconta il Presidente della Polisportiva Valdagri, Pino Abelardo – sarà molto vicino all’etica e all’idea che noi abbiamo e che sposiamo come Polisportiva. Sport ed inclusione sociale per noi vanno di pari passo.>> Ad organizzare e promuovere queste due giornate infatti è la nascente società sportiva, in rapporto sinergico con l’amministrazione di Marsicovetere, la Pro Loco di Villa d’Agri e grazie ad una serie di associazioni ed attività che hanno inteso offrire il proprio supporto alla manifestazione quali :l’Avis, il Coni con la presenza del Presidente Regionale Leopoldo Desiderio ,il CSI con il Vice Presidente vicario Gianni Mietitore, la Federazione Italiana Hockey con la Presidente della Delegazione regionale della Basilicata Roberta Rosa ,la Federazione pesca FIPSAS con il consigliere nazionale Bruno Dotto (responsabile formazione) , l’Associazione “Sport e Salute” con il Presidente Matteo Trombetta , l’ASI con il presidente regionale Luigi La Guardia, l’ ALA (Associazione Lucana Autismo) con la Presidente Cesina Russo, l’associazione Anteas Tramutola con la presidente Giovanna Lapetina , il gruppo di Protezione civile di Villa D’agri, il Rotary Club con il Dott. Eduardo Fanchiotti , l’AIPD con il Presidente Vito Pierri,l’CSEN con il Presidente Angelo La Carpia, l’associazione “Nuova Vertina”, l’APRODIS con il Presidente Michele Germano, L’UNITALSI con il presidente regionale Rocco Corrado, l’Fifs con il Presidente regionale Giuseppe Falvella e la Fondazione “Il Cammino di Angela Lucia”con la presenza dei fondatori Canio Pace e Donatella Ungaro , non mancherà nemmeno il Presidente del Consiglio Regionale Carmine Cicala ed ancora le attività Hotel Park Grumentum, lo studio notarile di Angelo Pasquariello, la Macelleria Giocoli, Coiro Store, Gaia Emprise, Igien I care for you, Il Centro Dep, Italian Online, la MAV s.r.l., il KS Hockey , Sacco s. r. l, Caseificio Rali, Gioielleria Grieco, lo studio fisioterapia di Falvella Giuseppe, Lux Impianti, Duemi supermercati e lo Studio Dentistico della Dott.ssa Masino, poiché ognuno ha voluto patrocinare ed offrire il proprio contributo per la realizzazione di una manifestazione a supporto di tematiche importanti. Il giorno dopo invece tante le associazioni sportive che mostreranno e metteranno in pratica varie discipline al fine di mostrarsi ed incentivare giovani e bambini all’esercizio sportivo. Il programma, ricco di attività, prevede, come inizio alle ore 10:00, dimostrazioni del calcio femminile dell’Asd di Viggiano, alle 10 e 30 si proseguirà con il calcio maschile dell’Asd Progress Villa d’Agri. Alle 11 e 30 ci sarà l’Inter Club “J.Zanetti” di Tramutola, per le ore 12 il gonfiabile Hockey bimbi e a seguire, alle 12 e 30, D’Arago Ranch. Una piccola pausa e si ricomincia con l’associazione Dama Villa d’Agri Fi e Scacchi a scuola di Tramutola (ore 15:00), l’Asd Terry&Susy Dance school Villa d’Agri (per le 15:30) e alle 16 il ciclismo con il team Bykers di Viggiano. Alle 16 e 30 la ginnastica artistica Fisiolinea di Potenza e alle 17 l’Agri 2000 Pesca sportiva Fipsas. Alle 17 e 30 ci sarà l’esibizione della Fipav Rotondavolley-Santa Maria Volley Potenza ASCD, mentre alle 18 l’Acrobatica area Polisportiva Vald’Agri. Infine dalle 18 e 30 alle 20 e 30 ci sarà il torneo di Hockey tra la Polisportiva Valdagri-Gazzelle Forma Mentis e l’ Asd Cam Club Athena Melfi. A chiudere il programma della giornata dalle 20 e 30 alle 21, la cerimonia finale con l’inno d’Italia nella lingua dei segni, interpretato dagli alunni della scuola primaria di Villa d’Agri ( coordinati dall’insegnante Domenica Rosa Marinelli). Inoltre saranno presenti con i loro stand anche ASDTAV FITAV (Federazione Italiana di Tiro a Volo sezione di Villa d’Agri) , il Running Team Tramutola, lo Scii Club Volturino, l’associazione culturale e sociale “Oltrelimite” di Villa d’Agri e l’ Asd Calcio Marsicovetere 2021. Ed infine, ad allietare l’ultima giornata, anche l’esibizione de “I Damon”.