Il 13 ottobre il 12° Trofeo Ciclocross “Citta di Viggiano”

Domenica 13 ottobre, alle ore 10:00, il borgo di Viggiano, adagiato lungo il crinale occidentale dell’alta Val d’Agri, diventerà la capitale del ciclocross con la 12ª edizione della 1ª tappa del Mediterraneo Cross, una gara di alto livello inserita nel calendario nazionale della Federazione Ciclistica Italiana (FCI). L’evento, che richiama ogni anno un numero sempre crescente di atleti provenienti da ogni parte d’Italia, trasforma per un giorno Viggiano in un centro nevralgico del ciclismo su sterrato.

Oltre alla sua bellezza naturale, Viggiano è noto per la sua lunga tradizione legata alla musica popolare e alla costruzione di arpe, il che rende il contesto della competizione ancora più affascinante. Il borgo si presta così a diventare lo scenario ideale per una giornata di sport e spettacolo, in cui si fondono la storia e la cultura del territorio con l’adrenalina delle competizioni ciclistiche.

L’evento, organizzato con grande passione dalla ASD Team Bykers Viggiano, segna l’avvio del circuito Mediterraneo Cross, una competizione che coinvolge diverse regioni del Sud Italia. Dopo la tappa in Basilicata, il circuito proseguirà con appuntamenti in Abruzzo, Puglia, Calabria e Campania, confermandosi come un punto di riferimento per l’intero movimento nazionale.

Il percorso di gara, tracciato nei pressi del Centro Polifunzionale di Viggiano, si snoda attraverso i prati adiacenti e un affascinante tratto di pineta, offrendo uno scenario naturale mozzafiato. Il circuito, lungo circa 2.500 metri, è prevalentemente su sterrato, con un breve passaggio di 200 metri su asfalto. Inoltre, come previsto dal regolamento del ciclocross, il percorso include ostacoli artificiali che metteranno alla prova l’abilità e la resistenza dei partecipanti.

La ASD Team Bykers Viggiano, società organizzatrice dell’evento, desidera ringraziare le autorità comunali di Viggiano e tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione. Il loro supporto è stato fondamentale per dare vita a una competizione che non solo mette in luce il talento degli atleti, ma promuove anche il territorio come destinazione turistica e culturale di grande valore.

Le iscrizioni sono già by aperte su fattore K mentre ulteriori detagli si trovano nella sezione eventi del sito media partner mtbonline.it e sul sito www.asdteambykersviggiano.it