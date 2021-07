Guardia Perticara, sogno di mezza estate con il Festival ClassicAlBorgo

Dare una cornice musicale al gioiello architettonico di Guardia Perticara, in modo da rappresentarne al meglio le peculiarità e la natura incontaminata in cui il paese è avvolto da millenni: il sogno fatto nel silenzio della pandemia dai 600 abitanti dell’antichissimo borgo lucano si è trasformato in realtà e così il Festival ClassicAlBorgo si terrà a Guardia Perticara dall’11 al 13 agosto, con ospiti di rilevanza nazionale: su tutti il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio, nella sua veste più inedita di compositore classico votato alla natura, l’attore Alessio Boni, interprete di un melologo commissionato dal Festival, e il virtuoso del pianoforte Francesco Libetta, in un originale programma dedicato alle melodie della Magna Grecia.

L’iniziativa – realizzata con il sostegno di Total E&P Italia insieme ai partner della Concessione Shell Italia E&P S.p.A. e Mitsui E&P Italia B S.r.l.- si articolerà in tre serate, costruite per coniugare l’eccellenza dei musicisti dalla solida formazione classica con programmi accattivanti e in grado di coinvolgere anche un pubblico non esperto. Il Festival nasce per dare risalto all’incantevole piccolo borgo di Guardia Perticara e di promuovere un turismo di qualità che possa apprezzare i piccoli ma curatissimi angoli e la coesa ospitalità.

“L’idea di questo Festival – dicono Chiara Renino e Giuliano Guidone, ideatori del Festival – è nata durante i periodi bui della pandemia. Cercando rifugio in un angolo remoto dell’Italia, quasi in fuga da una Milano messa a ferro e fuoco, nell’estate del 2020 siamo arrivati a Guardia Perticara. Arroccata su una piccola vetta nella valle del Sauro, tra colline verdi, alberi da frutto, calanchi e mucche podoliche che pascolano libere, questo borgo antico, fatto di case in pietra, stradine di mattoni, panorami suggestivi e abitanti cordiali, ci accoglie come persone di famiglia. Grazie a questi luoghi che profumano di passato, all’aria tersa e ai prodotti generosi della terra, riscopriamo a poco a poco un nuovo interagire con la natura: un rapporto così ‘fisicamente’ diretto con essa, ti fa comprendere la necessità di averne rispetto, di assecondare i suoi ritmi, non per forza accelerati, e di abbandonarti proficuamente alla contemplazione”.

“Sono entusiasta – commenta il sindaco di Guardia Perticara Pasquale Montano – di questa iniziativa dall’alto valore culturale, che ho subito appoggiato con forza. Sono certo che darà un grande risalto a Guardia Perticara e sono convinto che la musica sarà specchio fedele della bellezza e del fascino del nostro suggestivo borgo”.

“Essere parte integrante della comunità che ci ospita – commenta Paola Ferretti, responsabile Dipartimento Comunicazione di Total E&P Italia S.p.A. – è l’auspicio che abbiamo perseguito in questi anni di dialogo costante e trasparente con i cittadini del luogo e con i loro rappresentanti istituzionali. In tal senso, abbiamo accettato con entusiasmo di sostenere il Festival, un’iniziativa dalla grande valenza artistica che darà ulteriore lustro a Guardia Perticara, valorizzando e promuovendo la bellezza e l’autenticità identitaria del borgo”.

Guardia Perticara è un borgo medievale perfettamente restaurato, incastonato nel verde di una natura antica e incontaminata; è qui che si esibiranno tre artisti di grande richiamo trasversali alle arti, accompagnati da ensemble e solisti giovani e d’indiscusso talento: un messaggio di speranza, amore e fede nella bellezza come strumento necessario alla rinascita.