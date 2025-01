Gruppo Lucano: Pierluigi Martoccia confermato presidente anche per il triennio 2025-2027

Pierluigi Martoccia confermato alla guida del Gruppo Lucano della Protezione Civile anche per il triennio 2025-2027. Questo l’esito dell’assemblea elettiva che si è svolta sabato 11 gennaio presso l’aula consiliare di Villa d’Agri di Marsicovetere. Per l’unico candidato ammesso al voto 76 voti validi. Completano il quadro dei voti espressi tre schede nulle e una bianca, per un totale di ottanta sedi votanti sulle circa 90 ammesse all’assemblea elettiva. La Commissione elettorale aveva escluso dall’assemblea altri due candidati alla carica di presidente nazionale del Gruppo Lucano, Giuseppe Priore e Giuseppe Guarino. Entrambi si sono rivolti al tribunale ordinario per chiedere la riammissione, ma i loro ricorsi sono stati rigettati con la conferma dell’esclusione per mancanza di requisiti. Queste le prime sensazioni di Martoccia dopo la riconferma alla guida dell’unica associazione del meridione iscritta dal Dipartimento Nazionale nell’elenco centrale delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile: “Innanzitutto voglio ringraziare il sindaco di Marsicovetere, Marco Zipparri, per la consueta ospitalità per svolgere le nostre assemblee e tutti i volontari che hanno curato nei minimi dettagli l’aspetto organizzativo per dare vita, come sancito dal Codice del Terzo Settore, a delle vere e proprie elezioni.

Nonostante fossi l’unico candidato dal momento che altri due volontari sono stati esclusi dalla commissione elettorale e i loro ricorsi sono stati rigettati, l’assemblea, con sole tre schede bianche e una nulla, mi ha assegnato un mandato forte. Un riconoscimento che mi spingerà a svolgere il mio ruolo con ancora più energia che metterò a disposizione di tutto il Gruppo Lucano e a servizio di tutti i territori dove noi siamo presenti”. Per quanto riguarda i coordinatori provinciali (il Gruppo Lucano può vantare sedi anche in Campania e Calabria abbracciando le province di Salerno e Cosenza), l’unica conferma è quella per la Provincia di Potenza. Incarico che sarà ancora ricoperto da Donato Pafundi: “Per me una importante riconferma nel solco del lavoro avviato tre anni fa. Ora dobbiamo guardare fiduciosi al futuro del Gruppo Lucano, pronti ad affrontare le sfide che ci aspettano, sempre al servizio del territorio e delle comunità”. Per il Materano a prendere le redini sarà, invece, Antonio Mangiamele della sede di Tricarico: “Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto e del sostegno ricevuto da chi mi ha visto svolgere il ruolo di responsabile del coordinamento, soprattutto in occasione dell’emergenza in Toscana del novembre 2023. Credo fortemente nell’associazione e nel mio territorio, con Tricarico, prima sede della provincia di Matera che proprio nel 2025 festeggia i suoi 20 anni di storia. La priorità è quella di incrementare la presenza del Gruppo Lucano nei comuni del Materano”.

Il nuovo coordinatore per la provincia di Cosenza è, invece, Massimo Rossini: “E’ stata una grande soddisfazione ricevere l’affetto di tanti e continueremo a lavorare per fare il meglio per il Gruppo Lucano e per le esigenze delle comunità”. Completa il quadro dei nuovi coordinatori provinciali, Francesco Di Sevo (vicepresidente della sede di Vallo della Lucania), per le sedi del Salernitano: “E’ una grande soddisfazione rappresentare la Provincia di Salerno. L’obiettivo è quello di continuare a crescere insieme al Gruppo Lucano”.