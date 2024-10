Grumentum – Bosco Maglie, il 6 ottobre una giornata tra natura e storia

I partecipanti dovranno calzare scarpe alte da trekking. È fortemente consigliato l’uso dei bastoncini. Si raccomanda di portare inoltre nello zaino: cappello, occhiali da sole e crema solare, pile, giacca a vento, mantella antipioggia, borraccia con acqua, telefonino, leggero pranzo a sacco. Si consiglia anche di lasciare in auto un cambio completo di abbigliamento.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Mattino

Il Bosco Maglie è un’area naturale situata nella Val d’Agri, caratterizzata da una ricca varietà di specie arboree, tra cui faggi, castagni, aceri (montano, minore e nero), pioppi e salici bianchi. L’escursione si snoda tra sentieri ben tracciati e ombreggiati, immersi nel verde, che permettono ai partecipanti di scoprire la biodiversità locale. Lungo il percorso si trovano pannelli informativi che illustrano la flora del bosco, offrendo momenti di approfondimento e conoscenza del territorio.

Grazie al suo profilo altimetrico moderato (circa 64 metri di dislivello), il percorso di 4 km è accessibile a tutti e può essere classificato come escursione di difficoltà Turistica (T). La durata prevista dell’escursione è di circa 1 ora e 5 minuti, con una sosta per il pranzo al sacco all’interno del bosco, dove si potrà godere del paesaggio e della tranquillità del luogo.

La vicinanza al Lago di Pietra del Pertusillo offre scorci suggestivi sulle sponde del bacino artificiale, rendendo l’esperienza ancora più piacevole e variegata.

Pomeriggio

Grumentum – Museo e Parco Archeologico

Nel pomeriggio, dopo l’escursione nel Bosco Maglie, la giornata proseguirà con la visita al Parco Archeologico e al Museo di Grumentum. Grumentum era un’antica città romana situata nella Val d’Agri, che oggi costituisce uno dei siti archeologici più importanti della Basilicata. Nel parco archeologico si possono ammirare i resti della città romana, tra cui il teatro, l’anfiteatro, la domus con mosaici, il foro, i templi e le terme, nonché quelli della Basilica di Santa Maria Assunta.. I percorsi all’interno del parco permettono di fare un vero e proprio viaggio indietro nel tempo, scoprendo la storia e la vita quotidiana dell’antica città.

Il Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri, situato nelle vicinanze del parco, custodisce i reperti provenienti dagli scavi di Grumentum e dal territorio circostante. Le esposizioni includono fossili, ceramiche, strumenti di uso quotidiano, ornamenti, coroplastica, mosaici e sculture che coprono un lungo arco cronologico dall’età preistorica all’età tardoantica.

La visita all’esposizione museale offre un approfondimento sulla storia della città romana e sul territorio dell’Alta Val d’Agri, consentendo ai partecipanti di comprendere appieno il significato dei resti archeologici visitati nel parco.

DIRETTORI D’ESCURSIONE

ONC: Nicola Carlomagno 3406866930; Catia Cassino; ORTAM: Lucia Mancusi; Ada Preite.

ISCRIZIONE

Iscrizione obbligatoria tramite WhatsApp o chiamata vocale al numero 0973296068 entro le ore 13 di sabato 5 ottobre 2024. Partecipazione subordinata a una risposta positiva da parte dei referenti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

2 € per i soci CAI, 10 € per i non soci.

Per i soci la quota comprende un contributo sociale per le spese organizzative dell’escursione, mentre per i non soci la quota comprende l’assicurazione.

L’ingresso al museo, essendo la prima domenica del mese, è gratuito.

APPUNTAMENTO

Appuntamento e Partenza

L’incontro per l’escursione è fissato alle ore 9:30 presso il Parco Archeologico di Grumentum. L’escursione si snoderà attraverso i sentieri del bosco, offrendo ai partecipanti la possibilità di immergersi nella natura e consumare il pranzo al sacco durante la sosta.

Punti di Incontro

In base alle iscrizioni ricevute, saranno organizzati ulteriori punti di ritrovo per facilitare la partenza dei partecipanti da diverse località.

MAGGIORI INFORMAZIONI