Gli italiani amano i cavalli: una passione che coinvolge 3 milioni di persone

L’amore degli italiani per i cavalli è una passione radicata nel profondo, frutto di una cultura ricca e variegata, che è stata modellata da secoli di storia. Da nord a sud, sono circa 3 milioni le persone coinvolte in varie attività legate ai cavalli, dallo sport e dall’equitazione all’allevamento, passando per le semplici passeggiate nei boschi. Si tratta di una passione in grado di creare una vera e propria comunità, oltre che un simbolo dell’amore degli italiani verso gli animali e la natura.

In Italia si trovano 3 milioni di appassionati di cavalli

In base ai dati diffusi da Coldiretti, in Italia si trovano più di 3 milioni di appassionati di cavalli. Come anticipato poco sopra, questo amore è il frutto del successo di svariate attività, come nel caso dell’equitazione e delle gare sportive, senza poi sottovalutare gli allevamenti e i maneggi. Si tratta di un hobby capace di coinvolgere non solo i cavalli, ma anche il rapporto con la natura e persino un settore come l’enogastronomia. Il cosiddetto turismo in sella, infatti, prevede percorsi e itinerari enogastronomici da scoprire a cavallo, permettendo di apprezzare il territorio in un modo diverso e soprattutto più rilassato.

Non bisogna poi sottovalutare il peso di questo amore a livello economico, dato che ha un impatto notevole sul turismo della Penisola. Gli agriturismi attrezzati con un maneggio, infatti, attirano molto interesse anche da parte dei turisti stranieri che scelgono l’Italia come meta per le proprie vacanze. Dalle passeggiate in aperta campagna o in collina, i cavalli rappresentano dunque un elemento fondante per il made in Italy. Ritornando agli agriturismi attrezzati per l’equitazione, come sempre basandosi sui dati di Coldiretti, il loro numero è salito a oltre 1.430 unità nello Stivale.

Equitazione e ippica: una passione con radici profonde

L’equitazione e l’ippica rappresentano un’eredità che fa parte delle nostre tradizioni, da secoli. Non a caso, la storia dell’ippica italiana risale all’antica Roma, quando le corse dei carri erano considerate degli eventi di grande rilevanza. Inoltre, l’Italia può vantare un gran numero di piste da corsa, e tanti eventi sportivi (anche minori) dedicati all’ippica e all’equitazione. Eventi caratteristici che fungono anche da prezioso richiamo per i turisti provenienti dall’estero.

Senza poi considerare il digitale, che ha dato un’ulteriore spinta a questo comparto. Si parla nello specifico delle piattaforme online di betting, dove si trovano tutte le quote sui cavalli e dove è possibile puntare su una grande varietà di gare. Anche le discipline ippiche praticate in Italia sono numerose, dal trotto al salto degli ostacoli, passando per l’endurance e il dressage. L’elevata qualità dell’ippica italiana, a livello sportivo, viene infatti riconosciuta in campo internazionale, anche per merito delle diverse scuole di equitazione che popolano il nostro Paese.

In definitiva, sarebbe ingiusto e riduttivo considerare l’ippica e l’equitazione come semplici sport. I cavalli, infatti, rappresentano una parte fondante delle nostre tradizioni, e per certi versi anche il riflesso di un vero e proprio stile di vita. I numeri elencati oggi rappresentano la prova più concreta.